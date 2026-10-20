Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Felca volta ao YouTube e posta vídeo com revelação

Youtuber esteve afastado das redes sociais

Everton Santos
Por
Felca
Felca - Foto: YouTube

O youtuber Felca voltou a postar um vídeo em sua página do YouTube na madrugada desta terça-feira, 20.

Diferentemente das teorias que tomaram conta das redes sociais, o vídeo não teve teor político. Felca falou sobre bullying na infância e como isso construiu sua “fobia social”, nome que ele deu ao vídeo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante pouco mais de uma hora, ele contou situações que trouxeram traumas e como ele teve que lidar com essa situação.

O vídeo teve mais de 50 mil comentários em menos de 30 minutos no ar.

Leia Também:

BRASIL

Justiça encerra recuperação judicial da Americanas após fraude bilionária
Justiça encerra recuperação judicial da Americanas após fraude bilionária imagem

POLÍTICA

Inspiração de Flávio, Milei prepara novo corte de 20 mil vagas na Argentina
Inspiração de Flávio, Milei prepara novo corte de 20 mil vagas na Argentina imagem

POLÍTICA

PP-União Brasil deve abandonar Alcolumbre na disputa pelo Congresso
PP-União Brasil deve abandonar Alcolumbre na disputa pelo Congresso imagem

Felca ganhou ainda mais notoriedade em 2025, quando ele fez um vídeo denunciado adultização das crianças em vídeos na internet.

Apesar de ‘quebrar’ as expectativas de algumas pessoas, Felca recebeu mensagens de carinho após o relato.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

bullying felca youtube

Relacionadas

Mais lidas