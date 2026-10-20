Felca volta ao YouTube e posta vídeo com revelação

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O youtuber Felca voltou a postar um vídeo em sua página do YouTube na madrugada desta terça-feira, 20.

Diferentemente das teorias que tomaram conta das redes sociais, o vídeo não teve teor político. Felca falou sobre bullying na infância e como isso construiu sua “fobia social”, nome que ele deu ao vídeo.

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Durante pouco mais de uma hora, ele contou situações que trouxeram traumas e como ele teve que lidar com essa situação.

O vídeo teve mais de 50 mil comentários em menos de 30 minutos no ar.

Felca ganhou ainda mais notoriedade em 2025, quando ele fez um vídeo denunciado adultização das crianças em vídeos na internet.

Apesar de ‘quebrar’ as expectativas de algumas pessoas, Felca recebeu mensagens de carinho após o relato.