FENAJ debate precarização, regulação da IA e empossa nova diretoria
Terceiro dia do evento foi marcado pelas definições políticas na Plenária Final
Por Redação
Na sexta-feira, 12, terceiro dia do evento foi marcado pelo combate à fraude trabalhista da "pejotização", impacto da Inteligência Artificial na empregabilidade da categoria e definições políticas na Plenária Final.
O terceiro dia do 40º Congresso Nacional dos Jornalistas foi marcado pela defesa dos direitos trabalhistas da categoria. Em um auditório lotado, a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) liderou debates sobre o presente e o futuro da profissão.
A secretária de Mobilização da FENAJ e presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba), Fernanda Gama, apresentou um raio-x de quem é e quanto ganha o jornalista brasileiro e as contradições da precarização das relações trabalhistas. A mesa também contou com a participação da advogada trabalhista Maria Luiza Pimentel, do escritório Lecir Luz & Wilson Sahade Advogados.
O ponto alto foi o lançamento oficial da Campanha Salarial Nacional Unificada dos Jornalistas 2026. A iniciativa visa unificar a luta dos sindicatos estaduais por reajustes dignos e pela manutenção de direitos.
Inteligência Artificial
A partir das 11h, o debate foi sobre tecnologia, com o painel "A IA vai roubar nossos empregos?". A mesa discutiu a urgência de regular as novas ferramentas para proteger o jornalismo humano.
A mesa foi formada pela professora Deisy Feitosa, jornalista, docente e pesquisadora da da Escola de Comunicação e Artes ((ECA-USP), Jacks Andrade, professor da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Atahualpa Blanchet pesquisador (IEA/USP) e Luizianne Lins, jornalista, deputada federal (PT/CE).
As discussões trouxeram a perspectiva acadêmica sobre os princípios éticos indispensáveis para o uso e regulação da IA nas redações e os caminhos para mitigar os impactos da automação no mercado de trabalho, defendendo que a tecnologia deve assistir, e não substituir o jornalista.
Posse da Diretoria
No período da tarde, a categoria se reuniu na Plenária Final onde foram votadas as teses e moções que guiarão a atuação política da FENAJ no próximo período.
O evento encerou seu terceiro dia com a solenidade de posse da nova diretoria da FENAJ, marcada para às 19h, seguida de um coquetel de confraternização, celebrando a unidade construída ao longo dos dias de debate em Brasília.
