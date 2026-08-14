FENATRACOP adere ao Pacto Brasil pela Infraestrutura e amplia união entre capital e trabalho

O Pacto Brasil pela Infraestrutura ganhou um importante reforço com a adesão da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada (FENATRACOP), nesta quinta-feira, 13.

A entidade reúne 21 sindicatos filiados de diferentes estados brasileiros e agora passa é está integrando a mobilização nacional em defesa do fortalecimento da infraestrutura, da engenharia nacional e da construção pesada como vetores do desenvolvimento econômico e social do país.

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A filiação ocorreu durante o seminário “Construção Pesada: Capital e Trabalho na Mesma Obra”, realizado no Rio de Janeiro conjuntamente pela FENATRACOP, pelo Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada-Infraestrutura (SINICON) e pela Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura (BRASINFRA).

A entrada da FENATRACOP significa um novo passo na construção de uma agenda nacional que capacidade de reunir empresas e trabalhadores em torno de interesses comuns do setor. Mais investimentos públicos significam mais obras, geração de empregos, renda, qualificação profissional, desenvolvimento regional e melhores condições para que o Brasil amplie e modernize sua infraestrutura.

Para o presidente da FENATRACOP, Wilmar Santos, a adesão demonstra que trabalhadores e empresas podem construir uma agenda convergente em torno do desenvolvimento nacional.

“A defesa dos trabalhadores também passa pela defesa do investimento, do emprego e de uma construção pesada forte. Quando o Brasil investe em infraestrutura, novas oportunidades são abertas em todas as regiões do país. Ao aderir ao Pacto, queremos contribuir com a visão dos trabalhadores para uma agenda que valorize o emprego, a qualificação profissional, a segurança e as condições dignas de trabalho. Capital e trabalho têm suas agendas próprias, mas existe uma causa maior que pode e deve nos unir: o desenvolvimento do Brasil.”

A manifestação está alinhada à atuação institucional da Federação, que se apresenta como articuladora da união de seus sindicatos filiados em defesa dos trabalhadores e tem entre suas diretrizes a integração e a cooperação entre as entidades representativas.

O presidente do SINICON, Claudio Medeiros, destacou o significado político da incorporação da representação dos trabalhadores à iniciativa.

“A adesão da FENATRACOP tem um significado especial para o Pacto Brasil pela Infraestrutura. Estamos demonstrando que infraestrutura não é uma pauta apenas das empresas, do governo ou dos investidores. É uma agenda de toda a sociedade. Trabalhadores e empresários precisam de um setor forte, com investimentos contínuos, planejamento de longo prazo e capacidade de execução. Quando capital e trabalho se unem em torno dessa agenda, mostramos ao país que infraestrutura forte não é uma escolha: é condição para o nosso futuro.”

Lançado com o propósito de recolocar a infraestrutura no centro da estratégia de desenvolvimento do país, o Pacto Brasil pela Infraestrutura defende uma agenda estruturante, baseada na ampliação dos investimentos, na recuperação da capacidade de planejamento de longo prazo, na melhoria do ambiente de negócios e de financiamento, no fortalecimento da engenharia nacional e na formação e qualificação do capital humano.

Para o presidente da BRASINFRA, José Alberto Pereira Ribeiro, a convergência construída durante o encontro demonstra que o fortalecimento do setor depende de uma visão integrada.

“Hoje é um dia histórico. Infraestrutura é desenvolvimento na sua forma mais concreta. Ela conecta regiões, aumenta a competitividade, gera oportunidades e melhora a vida das pessoas. A união entre trabalhadores e empresas de engenharia mostra que podemos construir uma agenda comum para superar os gargalos históricos do país. Precisamos de previsibilidade, segurança jurídica, bons projetos e capacidade de execução para transformar investimentos em infraestrutura efetivamente entregue à sociedade.”

Capital e trabalho na mesma obra

O seminário reuniu representantes empresariais, dirigentes sindicais e especialistas para discutir os principais desafios da construção pesada brasileira. A programação tratou da infraestrutura como vetor de emprego, renda e qualificação, do atual cenário dos investimentos em logística, energia, saneamento e mobilidade e das relações trabalhistas e sindicais do setor. Esses eixos já haviam sido definidos pelas três entidades na concepção do encontro.

Um dos pontos centrais do debate foi a necessidade de fortalecer a identidade da construção pesada como setor estratégico para o país, valorizando simultaneamente suas empresas, sua engenharia e os milhares de trabalhadores responsáveis por transformar projetos em infraestrutura.

A adesão da FENATRACOP ao Pacto materializa justamente essa convergência: não há empresas fortes sem trabalhadores valorizados e qualificados, assim como não há empregos sustentáveis sem empresas competitivas, investimentos e novas obras.

Ao aproximar as representações do capital e do trabalho em torno de uma agenda nacional de infraestrutura, o encontro sinaliza uma mudança importante na discussão setorial. Divergências próprias das relações trabalhistas permanecem legítimas, mas não impedem a construção de consensos em torno de questões fundamentais para o futuro da atividade e do país.

“Mais infraestrutura significa mais produtividade para a economia, mais oportunidades para as empresas e mais emprego na veia. Uma causa única em torno de um objetivo maior: construir o Brasil”, sentenciou o presidente do SINICON.