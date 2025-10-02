Ferrovia transnordestina de investimento bilionário fará sua 1ª viagem

Transnordestina se preparam para o início da operação comissionada neste mês de outubro - Foto: Divulgação | TLSA

A Ferrovia Transnordestina fará sua primeira viagem de carga no mês de outubro, anunciou o ministro do Transporte, Renan Filho, na última quarta-feira, 01. A viagem vai transportar minério saindo do Piauí e indo até o Ceará, cobrindo uma distância de 1.061 km.

Os investimentos totais para financiar a Transnordestina somaram R$ 15 bilhões, dos quais , dos quais R$ 4,4 bilhões são de contribuição do Governo Federal.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ferrovia terá 19 estações e vai percorrer 1.061 km entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. A primeira etapa da ferrovia está 76% completa, com seis lotes em construção e dois ainda a serem contratados.

Com a finalização dessa primeira etapa, conexões com outras ferrovias serão possíveis, como destacou o secretário de Fundos e Instrumentos Financeiros, Eduardo Tavares.

“A partir do momento que essa ferrovia chegar ao Porto do Pecém, ela ganhará uma nova escala, e, inclusive, mais oportunidades para viabilizarmos outras expansões — como é o caso do Porto de Suape, em Pernambuco, e uma interligação com a Ferrovia Norte-Sul”, exemplificou.

Terminais logísticos

Um dos diferenciais estratégicos da Transnordestina são os terminais logísticos. Ao todo, serão seis terminais construídos pela concessionária ao longo dos 1.750 km da ferrovia. O Terminal Intermodal do Piauí (PI) e o Terminal Logístico de Iguatu (CE) já foram iniciados, e os demais ainda terão a localização definida.