Fezes e baratas: restaurante e bares são interditados por má higiene

Dois bares e um restaurante japonês foram interditados, nesta sexta-feira, 5, após a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) encontrarem baratas e fezes de roedores nas cozinhas. Os estabelecimentos ficam no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro.

Ao todo, a operação fiscalizou 11 locais nas ruas Voluntários da Pátria e Nelson Mandela, áreas conhecidas pela concentração de bares e restaurantes.

Cerca de 430 kg de alimentos estragados

Os fiscais aplicaram 10 multas, por volta de R$ 4 mil cada e descartaram cerca de 430 kg de alimentos estragados. As irregularidades registradas foram falta de higiene, alimentos impróprios para consumo e infestação de pragas.

De acordo com a Prefeitura do Rio, os locais só poderão reabrir após realizarem adequações estruturais e ajustes sanitários.