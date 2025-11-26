Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

VLT: estrada do Derba será interditada para obras

Fluxo será interrompido nesta quarta e quinta-feira, 26 e 27

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/11/2025 - 17:31 h
Primeiro trem do VLT de Salvador
Primeiro trem do VLT de Salvador

Um trecho da Estrada do Derba (BA-528) terá seu trânsito interrompido durante as noites desta quarta-feira, 26 e quinta-feira, 27, para as obras do Trecho 2 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador. A via vai começar a ser interditada das 20h às 5h para as operações de transporte e montagem de vigas pré-moldadas.

O Consórcio VLT Salvador, responsável pela obra, explica que na noite desta quarta-feira, 26, a mudança no fluxo vai acontecer no sentido de Paripe, e, na de quinta-feira, 27, no sentido de Águas Claras.

As atividades vão ocorrer no período da noite, quando o fluxo de veículos é menor e vão contar com o apoio da operação “pare” e “siga”, sinalização temporária e acompanhamento de equipe especializada.

"O Consórcio reforça a importância da colaboração dos condutores durante as interdições, destacando que essas intervenções são fundamentais para a continuidade das obras do VLT, que vão melhorar a mobilidade e a qualidade do transporte em Salvador e RMS", diz, em nota.

Estrada do Derba vai ser interditada
Estrada do Derba vai ser interditada | Foto: Divulgação | GOV-BA

VLT em Salvador

O VLT de Salvador vai ter aproximadamente 36 quilômetros de extensão, contando com 34 paradas. É previsto que o transporte leve até 100 mil pessoas por dia, com um investimento estimado de R$ 5 bilhões.

O projeto é dividido em três trechos, executados por consórcios diferentes. O Trecho 1 está sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, tem 16,7 mil metros de extensão e inclui 17 paradas, além da Estação Calçada.

Já o Trecho 2, que liga Paripe a Águas Claras, tem 9,2 mil metros e 8 paradas, com integração ao sistema de metrô de Salvador na estação Águas Claras. Já o Trecho 3 liga Águas Claras a Piatã, com mais de 10,5 mil metros com 9 paradas e integra ao metrô de Bairro da Paz.

x