Fibra capilar famosa é recolhida e proibida de ser vendida em lojas

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a apreensão de mais uma leva de produtos nesta segunda-feira, 27. Segundo informações contidas no Diário da União, o órgão exigiu o recolhimento e proibição de uma fibra capilar, um relaxante químico e um antimofo.

No texto, a Anvisa alega que os itens apresentaram irregularidades em sua fabricação, pois não possuíam o registro oficial exigido pela legislação sanitária. Devido a ausência do documento, foi determinado o recolhimento e proibição da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso dos produtos.

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Na categoria de estética, o primeiro item da lista foi a Fibra Capilar Full Hair Instantly, que teve todos os lotes sem documentação apreendidos. Seguido do Creme Relaxante Miss Hidrat para uso com Líquido Ativador Guanidina fabricados a partir de 20 de dezembro de 2023.

A determinação também foi aplicada para o Mata Mofo Eurodecor, que era comercializado sem registro ou notificação previamente autorizada, em desacordo com as normas sanitárias.