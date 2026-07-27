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Passageiros criam grupo no WhatsApp para driblar falta de ônibus

Medida deu certo e grupo já conta com cerca de 400 pessoas

Edvaldo Sales
Por
Medida deu certo e grupo já conta com cerca de 400 pessoas
Medida deu certo e grupo já conta com cerca de 400 pessoas - Foto: Rafael Catarcione | Prefeitura do Rio

O público que usa o transporte público precisou se unir diante da falta de opções de ônibus na linha 881, que liga a Taquara ao Terminal Alvorada, na Zona Sudoeste do Rio (RJ).

Eles criaram um grupo no WhatsApp, onde o motorista e os passageiros informam por onde o ônibus está passando no momento e ajudam cada um dos usuários a se programar para pegar o coletivo.

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A medida deu certo, ajudou as pessoas e, até o momento, o grupo já conta com cerca de 400 pessoas, segundo a coluna de Ancelmo Gois, do O Globo.

Regras

Para evitar possíveis confusões, regras foram estabelecidas no grupo. Entre elas estão:

  • Conteúdos pornográficos
  • Discriminação
  • Correntes religiosas
  • Discussões
  • Vídeos/fotos de violência
  • Propagandas/vendas/links
  • Fake news
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