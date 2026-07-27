BRASIL
Passageiros criam grupo no WhatsApp para driblar falta de ônibus
Medida deu certo e grupo já conta com cerca de 400 pessoas
O público que usa o transporte público precisou se unir diante da falta de opções de ônibus na linha 881, que liga a Taquara ao Terminal Alvorada, na Zona Sudoeste do Rio (RJ).
Eles criaram um grupo no WhatsApp, onde o motorista e os passageiros informam por onde o ônibus está passando no momento e ajudam cada um dos usuários a se programar para pegar o coletivo.
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A medida deu certo, ajudou as pessoas e, até o momento, o grupo já conta com cerca de 400 pessoas, segundo a coluna de Ancelmo Gois, do O Globo.
Regras
Para evitar possíveis confusões, regras foram estabelecidas no grupo. Entre elas estão:
- Conteúdos pornográficos
- Discriminação
- Correntes religiosas
- Discussões
- Vídeos/fotos de violência
- Propagandas/vendas/links
- Fake news