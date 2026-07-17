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Motorista é aplaudido após evitar acidente com ônibus sem freio; veja vídeo

Passageiros só tiveram a dimensão do risco após a parada do veículo e registraram o momento

Luan Julião
Por
Motorista percebeu falha no sistema de freios durante a descida da serra
Motorista percebeu falha no sistema de freios durante a descida da serra - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um motorista conseguiu evitar um acidente de grandes proporções após o ônibus que conduzia apresentar uma falha no sistema de freios durante a descida da Serra de São Vicente, em Mato Grosso, na quarta-feira, 15. O veículo fazia a linha entre Rondonópolis e Cuiabá.

De acordo com relatos de passageiros, o problema foi percebido pelo condutor apenas quando o ônibus já estava no trecho de descida da serra. Mesmo diante da situação de risco, ele conseguiu manter o controle da direção e conduziu o veículo até o acostamento da rodovia, onde realizou a parada com segurança.

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Nenhum passageiro ficou ferido após a ocorrência. Depois do momento de tensão, os ocupantes do ônibus desceram do veículo e aplaudiram o motorista pela forma como conduziu a situação. Registros do momento foram feitos por pessoas que estavam no local e compartilhados nas redes sociais.

As causas da falha mecânica ainda não foram esclarecidas. A empresa responsável pelo ônibus não havia se manifestado até a publicação da informação. A intenção é saber o que provocou o problema e quais providências serão tomadas após o incidente.

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Tags

acidente de ônibus Cuiabá Freios Rondonópolis segurança no transporte Serra de São Vicente

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