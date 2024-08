Filha de ex-deputado expôe conversa com marido acusado de agressão

- Foto: Divulgação | Freepik

A filha do ex-deputado federal Abdul Sebba, Tayrinne Sebba, expôs conversas com o marido, o qual ela acusa de violência doméstica, estupro e pelo sequestro do filho do casal, de 4 anos. Em uma das mensagens, ela escreveu que havia implorado para que ele não a agredisse.

"O tanto que eu implorei para você não gritar, não me bater e não me enforcar. Sinto dores da sua agressão. Você quase me desmaiou, pelo amor de Deus, e ainda me chama de mentirosa, fala que me joguei no chão. Pelo amor de Deus!", diz a vítima nas mensagens.

Segundo Tayrinne, os ataques aconteceram durante todo o relacionamento, mas se agravaram nos últimos anos, com enforcamentos, cabeçadas e abusos sexuais. Ainda segundo ela, o marido ainda tirava fotos das partes íntimas dela sem o seu consentimento.



Ela conta que após ter o denunciado em uma delegacia, ele teria fugido com o filho de 4 anos, fruto do seu relacionamento com o marido. A Polícia Civil de Goiás confirmou que o homem é investigado por ameaça, injúria, estupro, lesão corporal e violência psicológica.