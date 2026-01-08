Filha de Olavo de Carvalho é encontrada morta dentro de casa

Heloisa de Carvalho Martin Arribas, de 56 anos - Foto: Marce Lo / Divulgação

A morte de Heloisa de Carvalho Martin Arribas, de 56 anos, foi confirmada na noite desta quarta-feira, 7, em Atibaia, no interior de São Paulo. Filha mais velha do escritor e filósofo Olavo de Carvalho, que morreu em 2022, ela teve o óbito registrado na Delegacia de Polícia de Atibaia. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que não irá divulgar detalhes sobre o caso em razão da natureza da morte.

De acordo com informações preliminares, o corpo de Heloisa foi encontrado por um amigo, deitado sobre a cama da residência onde ela morava. Até o momento, a causa da morte não foi informada oficialmente.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas redes sociais, o falecimento foi comunicado por um dos irmãos, Davi de Carvalho, que publicou uma mensagem pedindo orações. “Minha irmã, Heloísa, morreu. Pode parecer meio contraditório, considerando todas as disavenças que haviam entre ela, os irmãos e os pais, mas eu gostaria de pedir a vocês que, quem puder, faça uma oração por sua alma,” escreveu.

Na sequência, ele reforçou o pedido e afirmou que não pretende abordar o assunto publicamente. “A situação toda é muito triste e vocês não me verão tratar disso em público. Mas, independentemente de qualquer coisa, é uma alma que precisa de oração. Agradeço de coração. Que Deus os abençoe,” completou.

Heloisa havia passado por atendimento médico no dia anterior à morte. Segundo apuração inicial, ela deu entrada em um hospital com suspeita de intoxicação por medicamentos, mas recebeu alta após ser avaliada pela equipe de saúde.

Poucos dias antes, no dia 4 de janeiro, ela fez uma publicação em sua conta na rede social X. “Eu estou viva e completa para ver todos os bolsolavettes indo um a um pra cadeia.”

Apesar do parentesco com Olavo de Carvalho, Heloisa de Carvalho se posicionava politicamente à esquerda, mantinha críticas públicas ao bolsonarismo e adotava discursos opostos aos do pai nos últimos anos.