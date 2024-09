Filha e neta de candidata a vereadora morrem durante parto

Velório de Laísa aconteceu nesta quinta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A filha da candidata a vereadora do Cuiabá, Paolla Reis (Republicanos), Laísa Reis, morreu na quarta-feira, 4, durante o parto da primeira filha dela, Ayla Reis, que também faleceu. A causa da morte ainda não foi divulgada. O velório de Laísa aconteceu nesta quinta-feira, 5.

Mãe de Laísa, Paolla Reis prestou homenagem a filha | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A candidata prestou homenagem para a filha nas redes sociais. Na mensagem, a ex-secretaria adjunta da Casa Civil ressalta que a filha era uma pessoa alegre e trouxe esperança com a chegada do bebe que esperava. Veja mensagem completa:



“É com uma dor imensa que me despeço de você e da minha netinha que mal teve a chance de conhecer este mundo. Sinto como se o meu coração estivesse partido em mil pedaços, e as palavras parecem pequenas demais para expressar o vazio que você e ela deixaram em nossas vidas.

Você era luz, alegria e amor, e trouxe tanta esperança com a chegada da bebê que carregava. Sonhamos juntas com os primeiros passos, os sorrisos, os abraços. Mas, em um piscar de olhos, esses sonhos se desfizeram, e agora só nos restam as lembranças e a saudade.

Não sei como seguirei em frente, mas sei que tenho que ser forte, pois é o que você sempre foi. A dor é profunda, mas o amor que sinto por você e pela minha netinha Ayla é ainda maior. Esse amor é o que me dará forças para continuar, honrando a memória de vocês todos os dias.

Que Deus as acolha em seus braços e que vocês estejam em paz. Aqui, sempre me lembrarei de vocês com todo o amor que uma mãe e avó pode sentir.

Com todo o meu amor,

Sua mãe”.

Laísa esperava primeira filha | Foto: Reprodução

Laísda tinha se casado há 11 meses | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Paolla Reis também publicou outra mensagem em que cita a bebê Ayla:



“É com o coração apertado que nos despedimos de Laisa e da pequena Ayla, que agora são anjos no céu. A dor da partida é imensa, mas queremos manter viva a lembrança de seus sorrisos, do amor que compartilhavam e da esperança que carregavam juntos. Laisa era luz, e a chegada de Ayla simbolizava o início de uma nova fase repleta de amor e carinho.

Mesmo que elas não estejam mais fisicamente entre nós, acreditamos que agora caminham juntas em paz, como mãe e filha, nos braços de Deus. Vamos nos unir, fortalecer uns aos outros e guardar em nossos corações o legado de amor e ternura que elas nos deixaram.

Que possamos lembrar de Laisa e Ayla com amor, como dois anjos que sempre estarão cuidando de nós lá do céu”.

O velório de Laísa aconteceu nesta quinta-feira, 5, às 15h, na Igreja Adventista do Porto, em Cuiabá. Laísa era formada em direito e tinha se casado há 11 meses com Flávio Sousa, investidor e especialista em marketing digital.