Filho adotivo planeja sequestro do pai e exige R$ 700 mil

David Francisco Braga de Araújo, de 29 anos, foi apontado como o mentor intelectual da ação - Foto: Reprodução | Rede Sociais

A Polícia Civil do Amazonas prendeu um grupo responsável pelo sequestro de um empresário de 74 anos, o qual foi planejado pelo próprio filho adotivo. O crime foi na última quarta-feira, 11, em Manaus.

A vítima, que atua no setor de odontologia, foi abordada por criminosos que a mantiveram em cativeiro enquanto exigiam um resgate de R$ 700 mil.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), que rapidamente desvendou o envolvimento do filho da vítima no planejamento do crime.

David Francisco Braga de Araújo, de 29 anos, foi apontado como o mentor intelectual da ação criminosa, o qual teria contado com a ajuda de outros cúmplices, incluindo um ex-funcionário do empresário, que teria fornecido informações sobre a rotina.

Articulação

De acordo com a polícia, o crime foi minuciosamente planejado. O grupo criminoso teria utilizado um carro alugado com placas clonadas para abordar o empresário nas proximidades da residência. O veículo teria sido alugado com documentação falsa, e a placa original trocada para dificultar a identificação.

Durante a ação, a vítima foi retirada do carro em que estava e levada sob ameaça para um cativeiro em um bairro da zona oeste da cidade, onde foi mantida em cárcere enquanto os sequestradores entravam em contato com familiares e exigiam o pagamento do resgate via transferências bancárias. Os criminosos exigiram inúmeras transações por Pix, totalizando R$ 700 mil.

Prisões

As investigações levaram à prisão de quatro envolvidos, entre eles o próprio filho da vítima. Além de David Francisco, foram detidos Douglas Oliveira da Silva, que trabalhava com o empresário e teria fornecido dados sobre os hábitos, Arleson Silva dos Santos, responsável pela locação do veículo usado no sequestro, e Talysson Cardoso dos Santos, que participou diretamente da abordagem e do transporte da vítima.

Arleson, inclusive, confessou à polícia que tentou enganar os investigadores ao apresentar o carro com placa clonada, porém a identificação real do veículo foi descoberta durante as diligências.

Apesar da prisão dos envolvidos, apenas R$ 100 mil dos R$ 700 mil exigidos foram recuperados. A polícia acredita que o restante da quantia esteja em posse de outros integrantes, que ainda não foram localizados. Três suspeitos continuam foragidos.

Desfecho

A vítima foi libertada após o cerco policial. A polícia não revelou se houve pagamento total do resgate antes da libertação, porém confirmou que o empresário foi encontrado em segurança.

Os presos vão responder por extorsão mediante sequestro com privação de liberdade, associação criminosa, tráfico de drogas e posse de munição, já que parte dos suspeitos também portava armamento ilegal no momento da prisão.

Após a audiência de custódia, os quatro acusados tiveram a prisão convertida em preventiva e foram encaminhados ao sistema prisional. As investigações prosseguem, com o objetivo de localizar os outros membros do grupo criminoso e recuperar o valor restante do dinheiro extorquido.