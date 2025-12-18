BRASIL
Filho do "careca do INSS" é preso pela PF em operação contra fraudes
Romeu Carvalho Antunes foi preso pelo mesmo esquema que o pai
Por Victoria Isabel
A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira, 18, Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, detido em setembro por envolvimento no mesmo esquema de fraudes investigado pela corporação.
A prisão ocorreu durante nova fase da operação Sem Desconto, que apura irregularidades em descontos associativos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS. Nesta etapa, a PF cumpre 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares, todos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
As ações são realizadas nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal. Segundo a PF, a operação busca “esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”.
