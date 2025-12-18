Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Filho do "careca do INSS" é preso pela PF em operação contra fraudes

Romeu Carvalho Antunes foi preso pelo mesmo esquema que o pai

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

18/12/2025 - 8:15 h
Empresário Antônio Carlos Camilo Antunes é conhecido como 'Careca do INSS'
Empresário Antônio Carlos Camilo Antunes é conhecido como 'Careca do INSS' -

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira, 18, Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, detido em setembro por envolvimento no mesmo esquema de fraudes investigado pela corporação.

A prisão ocorreu durante nova fase da operação Sem Desconto, que apura irregularidades em descontos associativos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS. Nesta etapa, a PF cumpre 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares, todos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Fraude no INSS: PF deflagra nova fase de megaoperação em sete estados
Funcionário é suspeito de furtar R$ 36 mil em peças de tratores
Jerônimo cobra rigor na investigação da morte de trabalhadores: "Inaceitável"

As ações são realizadas nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal. Segundo a PF, a operação busca “esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Careca do INSS fraude INSS organização criminosa polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Empresário Antônio Carlos Camilo Antunes é conhecido como 'Careca do INSS'
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Empresário Antônio Carlos Camilo Antunes é conhecido como 'Careca do INSS'
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Empresário Antônio Carlos Camilo Antunes é conhecido como 'Careca do INSS'
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Empresário Antônio Carlos Camilo Antunes é conhecido como 'Careca do INSS'
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

x