Fim da blitz? Entenda como câmeras já aplicam multas automaticamente

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A cena de um agente de trânsito sinalizando para o motorista encostar pode estar ficando cada vez mais rara. Com o avanço da tecnologia, sistemas de monitoramento eletrônico já conseguem identificar infrações e gerar autuações sem que o condutor precise ser abordado no momento da ocorrência.

Câmeras inteligentes, radares e ferramentas de leitura automática de placas vêm sendo utilizadas em cidades e rodovias para ampliar a fiscalização e monitorar o cumprimento das regras de trânsito.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona a leitura automática de placas?

A tecnologia utiliza câmeras capazes de reconhecer automaticamente a placa dos veículos que circulam pelas vias monitoradas.

A partir dessas informações, os sistemas cruzam dados como horário, local e registros oficiais para identificar possíveis irregularidades relacionadas ao automóvel.

O recurso pode ser utilizado em rodovias, acessos urbanos, áreas com restrições de circulação e diversos pontos de fiscalização.

Nesses casos, a aplicação da multa não depende necessariamente de uma abordagem presencial, já que o registro eletrônico pode servir como base para a autuação.

Quais infrações podem ser registradas?



O videomonitoramento permite que agentes e sistemas acompanhem o comportamento dos motoristas em tempo real.

Entre as infrações que podem ser identificadas pelas câmeras estão:

avanço de sinal vermelho;

parada sobre faixa de pedestres;

uso irregular de faixas exclusivas;

circulação em horários de rodízio;

conversões proibidas e manobras irregulares.

As imagens registradas ajudam a comprovar a infração, mas o processo precisa seguir exigências formais, incluindo identificação do local, horário, equipamento utilizado e enquadramento correto da irregularidade.

Excesso de velocidade continua entre os principais alvos

Quando o assunto é fiscalização eletrônica, o excesso de velocidade segue entre as infrações mais comuns.

Radares fixos, móveis, portáteis e outros equipamentos instalados em pontos estratégicos conseguem registrar a velocidade dos veículos sem necessidade de parada.

Para que a autuação seja válida, o equipamento precisa estar regularizado e apresentar medição confiável.

Após o registro, o motorista recebe a notificação com todas as informações da ocorrência e pode exercer seu direito de defesa dentro dos prazos previstos.

Rodízio, faixa exclusiva e pedágio também entram na lista

As câmeras inteligentes também são utilizadas para monitorar o cumprimento de restrições de circulação.

Com a leitura automática das placas, os sistemas conseguem verificar se determinado veículo está circulando em local ou horário permitido.

A tecnologia também auxilia na fiscalização de faixas exclusivas de ônibus, corredores de transporte, áreas de acesso controlado e casos de evasão de pedágio.

Como essas infrações costumam ocorrer rapidamente, o monitoramento eletrônico permite registrar a situação sem necessidade de intervenção imediata de agentes.

O que conferir ao receber uma multa?

Receber uma notificação sem ter sido parado não significa que a autuação seja irregular.

A fiscalização eletrônica é reconhecida como instrumento válido, desde que siga os procedimentos estabelecidos.

Ao receber a multa, o motorista deve verificar informações como placa do veículo, data, horário, local da infração, enquadramento da ocorrência e identificação do órgão responsável pela autuação.

Também é importante ficar atento aos prazos para indicação de condutor e eventual apresentação de defesa.

Fiscalização cada vez mais tecnológica

Com a expansão dos sistemas de monitoramento, a fiscalização de trânsito se torna mais ampla e menos dependente da presença física de agentes nas vias.

Diante desse cenário, especialistas reforçam que a melhor forma de evitar multas continua sendo respeitar a sinalização, os limites de velocidade, as regras de circulação, as faixas exclusivas e demais normas previstas na legislação.