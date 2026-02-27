Final de semana sem sol: ciclone e chuva intensa deixam Brasil em alerta

Bahia e outros estados brasileiros podem ser impactados chuvas - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

A previsão do tempo para o final de semana no Brasil aponta para a manutenção e possível intensificação do sistema de baixa pressão na costa da região Sudeste entre sexta-feira, 27, e sábado, 28, em um processo conhecido como ciclogênese — que é um processo de formação e desenvolvimento de um ciclone.

Um sistema de baixa pressão é uma área onde o ar sobe, favorecendo a formação de nuvens. Por isso, costuma provocar tempo instável, com aumento de nebulosidade, ventos e maior chance de chuva.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), como a ciclogênese está se formando em uma área de latitudes subtropicais, sobre o Oceano Atlântico com águas mais quentes e sob influência de uma massa de ar mais fria que avança pelo Sul após a passagem de uma frente fria, o sistema pode ser classificado como um ciclone subtropical.

Possibilidade de chuvas intensas

A frente fria, junto com o sistema de baixa pressão, forma um corredor de ventos vindos do Sul. Esses ventos entram no Sudeste pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, trazendo ar mais frio e muita umidade do oceano para o continente. Essa combinação favorece as chuvas intensas já registradas e que ainda devem continuar nos próximos dias.

A partir desta sexta-feira, 26, e, principalmente, no fim de semana, o sistema de baixa pressão no Sudeste e a frente fria ao Sul devem avançar lentamente para leste, ficando mais sobre o Oceano Atlântico.

Com isso, os ventos do Sul passam a atingir também o Espírito Santo e chegam ao Sul da Bahia, levando previsão de chuvas intensas para o leste e norte de Minas Gerais, além do Espírito Santo e da Bahia, entre sexta-feira e domingo, 1.

Ainda de acordo com o INMET, a atuação dos sistemas meteorológicos, associados à circulação dos ventos em níveis superiores, deverá favorecer a configuração de um novo episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) neste final de semana, estabelecendo uma grande faixa de nebulosidade e chuvas entre o sudeste da região Amazônica, no Norte, grande parte do interior da região Nordeste, bem como o norte e leste do Sudeste.

Onde vai chover?

No sábado, a previsão é de maiores possibilidades de chuva no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, norte de Goiás e Tocantins. Já no domingo, as chuvas deverão ser mais intensas no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, Bahia, norte de Goiás, Tocantins e interior da região Nordeste.