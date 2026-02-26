Alerta máximo! Ciclone pode provocar 200 mm de chuva até domingo

Siga o A TARDE no Google

Um ciclone extratropical deve se consolidar entre a noite de sexta-feira, 27, e a manhã de sábado, 28, a partir do fortalecimento de uma área de baixa pressão na costa do Sudeste. A previsão indica acumulados superiores a 200 milímetros até domingo, 1º, cenário que coloca nove estados brasileiros sob alerta.

De acordo com o Meteored, as áreas mais impactadas devem se concentrar nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Além dos altos volumes de precipitação, há risco de deslizamentos, alagamentos e enxurradas, especialmente em locais onde o solo já está encharcado.

Estados na rota das chuvas intensas

Estão sob aviso de temporais:

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espírito Santo

Goiás

Tocantins

Bahia

Maranhão

Piauí

A quinta-feira, 26, começou com chuvas fracas e isoladas em parte dessas áreas, mas as instabilidades ganharam força ao longo do dia, ampliando a previsão de chuva para todos os estados listados.

Como o sistema evolui



Na sexta, 27, a tendência é de intensificação no leste paulista, em todo o território fluminense e capixaba, além de praticamente todo o estado de Minas Gerais. Tocantins, Bahia — principalmente no Sul —, região central de Goiás, Maranhão e Piauí também devem registrar volumes mais expressivos.

No sábado, 28, com a frente fria associada ao ciclone atuando de forma mais organizada, as instabilidades avançam sobre o Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. São esperadas chuvas fortes no Norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Centro-Leste e Norte mineiro, além de Tocantins, Piauí e Bahia.

Até domingo, 1º, os acumulados podem ultrapassar 200 mm em diversas localidades, especialmente no Espírito Santo e em Minas Gerais. Em outras áreas de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Tocantins e Norte de Goiás, os índices podem superar 120 mm. Já no Norte goiano, Sul tocantinense e Extremo-Sul baiano, os volumes podem alcançar 170 mm.

A previsão aponta concentração maior das chuvas entre o Norte de Minas Gerais, o Centro-Oeste da Bahia, Tocantins e o Norte de Goiás, com possibilidade de pancadas intensas e trovoadas isoladas. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Centro-Sul mineiro, o potencial diminui no domingo, mas o cenário ainda exige atenção.

A orientação é que moradores de áreas vulneráveis acompanhem os comunicados oficiais e evitem regiões propensas a alagamentos e deslizamentos durante os períodos de maior intensidade.