Primeiro ciclone de 2026 já tem data para atingir o Brasil; saiba quando
Ventos podem ultrapassar 100 km/h em algumas áreas e há risco de chuvas torrenciais e alagamentos
Por Leilane Teixeira
O Brasil deve enfrentar, nos próximos dias, a influência de um ciclone extratropical que chega no país neste final de semana. A previsão indica ventos muito fortes, que podem superar 100 km/h, além de chuvas volumosas e alagamentos em algumas regiões.
De acordo com meteorologistas, o sistema começa a se formar na sexta-feira, 9, e ganha força no sábado, 10. Os efeitos mais intensos devem atingir principalmente os estados do:
- Sul;
- Sudeste
- Centro-Oeste.
Instabilidades
As primeiras áreas de instabilidade surgem já na manhã de sexta-feira, mas o período mais crítico está previsto entre sábado e domingo, 11, quando as rajadas de vento tendem a aumentar.
No Rio Grande do Sul, a expectativa é de que a chuva comece a perder intensidade no domingo, quando o ciclone se desloca em direção ao oceano. Paralelamente, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantém as nuvens carregadas sobre parte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também aponta a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o Amapá, o que favorece mais chuva na região. Já um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) deve reduzir as precipitações em áreas do leste nordestino.
Estados com maior risco de temporais
Segundo o meteorologista Matheus Manente, da Meteored, os estados que devem sentir mais fortemente os efeitos do ciclone são:
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarin
- Paraná
- Mato Grosso do Sul
- São Paulo
Os acumulados de chuva podem chegar a 100 mm nesses locais. A exceção é São Paulo, onde os volumes previstos são menores, por volta de 50 mm.
Apesar da previsão de melhora no Rio Grande do Sul a partir de domingo, o cenário de tempo instável e perigoso deve continuar nos outros estados ao longo da próxima semana.
