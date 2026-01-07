Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATENÇÃO

Primeiro ciclone de 2026 já tem data para atingir o Brasil; saiba quando

Ventos podem ultrapassar 100 km/h em algumas áreas e há risco de chuvas torrenciais e alagamentos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/01/2026 - 23:08 h
Imagem ilustrativa da imagem Primeiro ciclone de 2026 já tem data para atingir o Brasil; saiba quando
-

O Brasil deve enfrentar, nos próximos dias, a influência de um ciclone extratropical que chega no país neste final de semana. A previsão indica ventos muito fortes, que podem superar 100 km/h, além de chuvas volumosas e alagamentos em algumas regiões.

De acordo com meteorologistas, o sistema começa a se formar na sexta-feira, 9, e ganha força no sábado, 10. Os efeitos mais intensos devem atingir principalmente os estados do:

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Sul;
  • Sudeste
  • Centro-Oeste.

Instabilidades

As primeiras áreas de instabilidade surgem já na manhã de sexta-feira, mas o período mais crítico está previsto entre sábado e domingo, 11, quando as rajadas de vento tendem a aumentar.

No Rio Grande do Sul, a expectativa é de que a chuva comece a perder intensidade no domingo, quando o ciclone se desloca em direção ao oceano. Paralelamente, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantém as nuvens carregadas sobre parte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também aponta a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o Amapá, o que favorece mais chuva na região. Já um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) deve reduzir as precipitações em áreas do leste nordestino.

Leia Também:

Adolescente oferece cigarro eletrônico à sobrinha de 2 anos
Padre denuncia golpe em compra de túnicas: "Nem a Igreja está isenta"
Uma das três crianças desaparecidas no Maranhão é encontrada viva

Estados com maior risco de temporais

Segundo o meteorologista Matheus Manente, da Meteored, os estados que devem sentir mais fortemente os efeitos do ciclone são:

  • Rio Grande do Sul
  • Santa Catarin
  • Paraná
  • Mato Grosso do Sul
  • São Paulo

Os acumulados de chuva podem chegar a 100 mm nesses locais. A exceção é São Paulo, onde os volumes previstos são menores, por volta de 50 mm.

Apesar da previsão de melhora no Rio Grande do Sul a partir de domingo, o cenário de tempo instável e perigoso deve continuar nos outros estados ao longo da próxima semana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acumulado de chuva alerta meteorológico chuva intensa ciclone extratropical clima no Brasil formação de ciclone Inmet Meteored Oceano Atlântico paraná previsão do tempo Rajadas de vento temporais ventos fortes ZCAS

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

x