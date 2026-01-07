Padre denuncia golpe em compra de túnicas: "Nem a Igreja está isenta"

Padre leva golpe ao comprar túnicas na internet e expõe caso nas redes - Foto: Reprodução/Redes sociais

O padre Jardel Phellipe, da Paróquia de São Vicente Ferrer, em Lavras da Mangabeira (CE), utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 7, para denunciar um prejuízo financeiro e alertar fiéis sobre os perigos do comércio eletrônico. O religioso foi vítima de um golpe após tentar adquirir sete túnicas pela internet, em uma transação que somou R$ 1,9 mil.

A compra foi realizada em junho de 2025, motivada por valores mais baixos do que os praticados no mercado tradicional de paramentos litúrgicos. No entanto, após meses de desculpas e adiamentos, a empresa simplesmente interrompeu o contato e não entregou os produtos.

A armadilha do "preço baixo" e o uso de IA

Em seu relato, o pároco destacou que o alto custo de materiais eclesiásticos torna propostas com grandes descontos um atrativo perigoso. Segundo ele, criminosos têm se profissionalizado, utilizando inclusive Inteligência Artificial (IA) para criar perfis falsos e montagens convincentes de catálogos religiosos.

"Qualquer coisinha que tenhamos de desconto são atrativos para cair em certas ciladas", pontuou o sacerdote. Ele reforçou que o cenário econômico atual, com preços elevados, facilita a ação dessas empresas que oferecem ofertas "tentadoras", mas inexistentes.

Linha do tempo: do pagamento ao sumiço

O golpe não foi imediato, o que dificulta a percepção da vítima. Confira como a empresa agiu:

Realização do pedido e pagamento do valor total.

A loja manteve contato por dois meses, enviando justificativas para o atraso e prazos fictícios.

Interrupção total de mensagens, sem entrega das túnicas ou reembolso.

O padre informou que, por orientação jurídica, não divulgará o nome da página no momento, mas já está reunindo documentação para acionar os órgãos de defesa do consumidor e buscar seus direitos.

Como se proteger de golpes similares?

Especialistas em segurança digital recomendam cautela ao encontrar lojas exclusivamente por anúncios em redes sociais. Algumas dicas básicas incluem: