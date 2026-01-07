VÍDEO
Padre denuncia golpe em compra de túnicas: "Nem a Igreja está isenta"
Sacerdote alerta para perfis falsos que usam IA para vender artigos religiosos
Por Isabela Cardoso
O padre Jardel Phellipe, da Paróquia de São Vicente Ferrer, em Lavras da Mangabeira (CE), utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 7, para denunciar um prejuízo financeiro e alertar fiéis sobre os perigos do comércio eletrônico. O religioso foi vítima de um golpe após tentar adquirir sete túnicas pela internet, em uma transação que somou R$ 1,9 mil.
A compra foi realizada em junho de 2025, motivada por valores mais baixos do que os praticados no mercado tradicional de paramentos litúrgicos. No entanto, após meses de desculpas e adiamentos, a empresa simplesmente interrompeu o contato e não entregou os produtos.
A armadilha do "preço baixo" e o uso de IA
Em seu relato, o pároco destacou que o alto custo de materiais eclesiásticos torna propostas com grandes descontos um atrativo perigoso. Segundo ele, criminosos têm se profissionalizado, utilizando inclusive Inteligência Artificial (IA) para criar perfis falsos e montagens convincentes de catálogos religiosos.
"Qualquer coisinha que tenhamos de desconto são atrativos para cair em certas ciladas", pontuou o sacerdote. Ele reforçou que o cenário econômico atual, com preços elevados, facilita a ação dessas empresas que oferecem ofertas "tentadoras", mas inexistentes.
Linha do tempo: do pagamento ao sumiço
O golpe não foi imediato, o que dificulta a percepção da vítima. Confira como a empresa agiu:
- Realização do pedido e pagamento do valor total.
- A loja manteve contato por dois meses, enviando justificativas para o atraso e prazos fictícios.
- Interrupção total de mensagens, sem entrega das túnicas ou reembolso.
O padre informou que, por orientação jurídica, não divulgará o nome da página no momento, mas já está reunindo documentação para acionar os órgãos de defesa do consumidor e buscar seus direitos.
Como se proteger de golpes similares?
Especialistas em segurança digital recomendam cautela ao encontrar lojas exclusivamente por anúncios em redes sociais. Algumas dicas básicas incluem:
- Verificar o CNPJ: Consultar a situação cadastral da empresa no site da Receita Federal.
- Reputação: Checar sites de reclamações e comentários de outros usuários.
- Meios de pagamento: Priorizar plataformas que permitam o bloqueio do valor em caso de não entrega (como intermediadores de pagamento oficiais).
