Bolsonaro tem apelo rejeitado pela PF; saiba detalhes
Ex-presidente voltou para o presídio após fazer exames
Por Cássio Moreira
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve negado pela Polícia Federal, em decisão desta quarta-feira, 7, o pedido de troca da cela na sede da Superintendência da Polícia Federal, onde ele se encontra preso.
No pedido, a defesa de Bolsonaro citou os incômodos do ex-presidente com os barulhos do ar-condicionado que fica próximo ao quarto. A PF afirmou não ter como trocar ele de cela neste momento, rejeitando também a possibilidade de fazer uma reforma no local.
"Em razão dessa proximidade com as áreas técnicas, há nível de ruído no ambiente. Contudo, é importante destacar que não é possível eliminar ou reduzir significativamente esse ruído por meio de medidas simples, ou pontuais", diz trecho da decisão da PF enviada para o Supremo Tribunal Federal (STF).
Michelle faz apelo
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) fez um novo pedido público, nesta quarta-feira, 7, para que a Justiça conceda a transferência de Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena por golpe lidera a trama golpista que culminou no 8 de janeiro, para o regime domiciliar.
"Não tem justificativa para ele está preso. Meu marido tem outras comorbidades que falam que ele precisa desse acompanhamento", apelou Michelle Bolsonaro.
