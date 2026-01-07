Bolsonaro tem apelo rejeitado pela PF; saiba detalhes

Bolsonaro recebe nova negativa da PF - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve negado pela Polícia Federal, em decisão desta quarta-feira, 7, o pedido de troca da cela na sede da Superintendência da Polícia Federal, onde ele se encontra preso.

No pedido, a defesa de Bolsonaro citou os incômodos do ex-presidente com os barulhos do ar-condicionado que fica próximo ao quarto. A PF afirmou não ter como trocar ele de cela neste momento, rejeitando também a possibilidade de fazer uma reforma no local.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Em razão dessa proximidade com as áreas técnicas, há nível de ruído no ambiente. Contudo, é importante destacar que não é possível eliminar ou reduzir significativamente esse ruído por meio de medidas simples, ou pontuais", diz trecho da decisão da PF enviada para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Michelle faz apelo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) fez um novo pedido público, nesta quarta-feira, 7, para que a Justiça conceda a transferência de Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena por golpe lidera a trama golpista que culminou no 8 de janeiro, para o regime domiciliar.

"Não tem justificativa para ele está preso. Meu marido tem outras comorbidades que falam que ele precisa desse acompanhamento", apelou Michelle Bolsonaro.