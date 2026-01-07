Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Bolsonaro deixa hospital após passar por exames

Ex-presidente sofreu queda em cela na sede da PF

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

07/01/2026 - 17:14 h | Atualizada em 07/01/2026 - 17:27
Bolsonaro deixou hospital em Brasília
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Hospital DF STAR, em Brasília, onde realizou exames, nesta quarta-feira, 7, para voltar para a sede da Superintendência da Polícia Federal.

Bolsonaro foi levado para a unidade após autorização de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que havia negado o pedido na terça, 6.

Leia Também:

Governo Lula envia quantia milionária para cidade da Bahia
Preso, Bolsonaro já defendeu 'linha dura' dentro das cadeias
Lula veta mudança na idade máxima para ingressar na PM e Bombeiros

Segundo o médico Brasil Caiado, que acompanha Bolsonaro, foram observadas lesões em partes do crânio, fruto do traumatismo decorrente da queda.

Caiado também pontuou que, segundo sua avaliação, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é estável. Uma possível convulsão também foi descartada pela equipe médica no momento.

"Em relação aos exames que foram feitos hoje, nós observamos uma lesão em partes novas. Da região temporal direita e da região frontal direita, caracterizando o traumatismo craniano leve. Isso é bom pra ele. O eletroencefalograma também normal", afirmou o médico, que completou.

"Ele estava estável. O que me chama atenção são esses quadros que relatei de tontura e oscilação de equilíbrio", disparou Brasil Caiado, em coletiva de imprensa.

Michelle Bolsonaro faz apelo

Presente na coletiva de imprensa encabeçada pelo médico Brasil Caiado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) voltou a apelar para uma transferência do ex-presidente para um regime de prisão domiciliar.

"Não tem justificativa para ele está preso. Meu marido tem outras comorbidades que falam que ele precisa desse acompanhamento", afirmou Michelle ao ser questionada sobre o assunto.

x