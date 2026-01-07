“Vida de Bolsonaro está nas mãos da PGR”, desabafa Michelle

- Foto: Ton Molina/AFP

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) subiu o tom na terça-feira, 6, ao afirmar que a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está “nas mãos” da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A declaração foi feita a jornalistas após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negar a transferência de Bolsonaro para um hospital particular. O pedido foi feito pela defesa após o ex-presidente cair dentro da cela e sofrer um traumatismo craniano leve.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na decisão que negou a ida de Bolsonaro ao hospital, Moraes afirmou que não há indicação médica que justifique encaminhamento hospitalar urgente.

Após a negativa, a defesa do ex-presidente apresentou um novo pedido solicitando a realização de exames de imagem. Diante do novo requerimento, Moraes determinou a intimação da PGR para que se manifeste sobre o caso.

Para a ex-primeira-dama, Bolsonaro está sendo “negligenciado”.

“Nós fizemos novamente o pedido de exames. Eu estava no hospital aguardando por ele. Ficamos quase três horas no estacionamento e, ao retornarmos à sede da Polícia Federal, vimos que ele encaminhou essa petição para a PGR. Então, a saúde e a vida do meu marido estão nas mãos da PGR”, desabafou Michelle.