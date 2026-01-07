Bolsonaro perdeu memória após cair: "Não lembra de nada"

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) - Foto: Flickr | PL Mulher | Reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro revelou preocupação com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após visitá-lo na cela onde está detido na sede da Polícia Federal, em Brasília, na terça-feira, 6.

O liberal, segundo ela, bateu a cabeça em uma cômoda ao lado da cama onde dormia, após sofrer uma crise. Conforme o médico que o atendeu, Cláudio Birolini, o ex-presidente sofreu um traumatismo craniano leve após uma queda.

Em entrevista à imprensa na saída da PF ao lado de um dos filhos dele, Carlos Bolsonaro, Michelle disse que ao tentar conversar com marido, sobre o ocorrido, afirmou que ele não se lembrava de nada.

A ex-primeira-dama ainda afirmou que o encontrou com um hematoma no rosto e o pé sangrando.

"Eu só estive com ele nos 30 minutos em que fui autorizada. Chegando lá, vi que ele estava como esse hematoma no rosto, com o pé sangrando. Ele estava um pouco lento nas respostas. Tentei conversar, mas ele não lembrava de nada", disse Michelle.

"Ele me falou que sabe que caiu, mas não sabe por quanto tempo ficou caído e nem quando acordou. A gente não sabe se teve algum dano neurológico, se teve algum coágulo. Ele já tem 70 anos de idade, comorbidades, mas tem tido seus direitos violados", acrescentou.

Moraes atende apelo de Michelle e decide beneficiar Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou o deslocamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao hospital particular DF Star, em Brasília, para a realização de exames médicos após uma queda sofrida na cela. A decisão atende a um pedido da defesa e foi assinada nesta quarta-feira, 7.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de golpe de Estado. Por estar preso, qualquer deslocamento externo depende de autorização judicial, inclusive para atendimento de saúde.