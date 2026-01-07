Moraes atende apelo de Michelle e decide beneficiar Bolsonaro

- Foto: Rosinei Coutinho | STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou o deslocamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao hospital particular DF Star, em Brasília, para a realização de exames médicos após uma queda sofrida na cela. A decisão atende a um pedido da defesa e foi assinada nesta quarta-feira, 7.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de golpe de Estado. Por estar preso, qualquer deslocamento externo depende de autorização judicial, inclusive para atendimento de saúde.

No dia da queda, ocorrida na terça-feira, 3, Moraes havia negado o primeiro pedido da defesa para a realização de exames fora do sistema penitenciário por entender que não havia indicação de necessidade naquele momento.

A defesa apresentou nova solicitação alegando urgência na realização de exames de imagem. Segundo os advogados, Bolsonaro bateu a cabeça e apresentou quadro compatível com traumatismo craniano leve, além de episódios de tontura e outros sintomas neurológicos.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e aliados do ex-presidente estavam pressionando Moraes para a liberação.

O que diz a nova decisão

Na decisão mais recente, Moraes destacou que a equipe médica da Polícia Federal (PF) prestou atendimento imediato e informou que, embora o ex-presidente estivesse consciente e estável, o histórico recente de cirurgia, o uso de medicamentos que atuam no sistema nervoso central e de anticoagulantes justificavam uma avaliação especializada.

Autorizo o deslocamento de Jair Messias Bolsonaro para o Hospital DF Star, no dia 7 de janeiro de 2026, para a realização dos exames médicos indicados, escreveu. Alexandre de Moraes - Ministro

O magistrado determinou ainda que o transporte e a segurança sejam realizados pela Polícia Federal, de forma discreta, com desembarque pelas garagens do hospital.

A corporação também deverá manter vigilância integral durante os exames e no retorno de Bolsonaro à Superintendência da PF, em Brasília, onde cumpre pena.