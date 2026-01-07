Bolsonaro pediu a Deus para morrer, revela Michelle

Michelle fala sobre saúde de Jair Bolsonaro - Foto: Divulgação

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) revelou, nesta quarta-feira, 7, que viu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pedir a Deus, por três vezes, para morrer. A declaração ocorreu em coletiva de imprensa.

Segundo Michelle, que voltou a pedir a transferência do marido para o regime de prisão domiciliar, Bolsonaro "já acostumou" a viver com dores desde a facada durante o ato de campanha nas eleições de 2018. A dirigente do PL Mulher relatou que o 'pedido divino' do ex-presidente ocorreu em uma das internações.

"O Jair é uma pessoa que já acostumou a conviver com a dor, desde 2018. Eu vi por três vezes dentro do hospital, eu vi ele pedindo para Deus levar ele, porque ele não aguentava dor que ele estava sentindo por conta do intestino. Ele já está nessa zona de sofrimento", disparou Michelle.

Novo pedido

Michelle pediu, mais uma vez, durante a coletiva, para que o Justiça transfira Bolsonaro para o regime domiciliar, sob a alegação de que o ex-presidente possui comorbidades que necessitam de atendimento.

"Não tem justificativa para ele está preso. Meu marido tem outras comorbidades que falam que ele precisa desse acompanhamento", apelou Michelle Bolsonaro.