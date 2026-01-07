Lindbergh diz que governo tem votos para manter veto da Dosimetria

Lindbergh revelou estratégia para manter veto ao projeto. - Foto: Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), disse que o governo tem condições de manter o veto do presidente Lula (PT) ao PL da Dosimetria, proposta que reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais condenados na trama golpista.

“Esperamos que o presidente Lula vete integralmente o PL da Dosimetria. E caso retorne ao Congresso, trabalharemos para que o veto não seja derrubado”, explicou Lindbergh.

Segundo o parlamentar, a estratégia inclui “ir para as ruas”, divulgar diariamente um placar de deputados que são favoráveis ou contra a proposta e usar a força do governo para negociar.

“Temos um mapeamento. E tenho a impressão de que a relação entre Executivo e Legislativo vai melhorar em 2026”, completou.

Um veto do Executivo pode ser derrubado pelos parlamentares se a maioria absoluta dos deputados (257) e dos senadores (41) votarem pela derrubada.

Veto

O presidente Lula assinará o veto ao projeto de lei que reduz as penas de Jair Bolsonaro (PL) e dos outros condenados pela trama golpista na próxima quinta-feira, 8.

Lula reservou o dia 8 de janeiro, aniversário de três anos dos ataques às sedes dos Poderes, para dar um caráter simbólico e visibilidade à medida. O prazo final para o veto é 12 de janeiro, 15 dias depois do encaminhamento do texto pelo Congresso ao governo.