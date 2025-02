Fingindo rezar, homem é preso após furtar paróquia e gastar com prostituição

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança, - Foto: Ilustrativa/PMMS

Na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um homem de 40 anos foi preso em flagrante após se passar por devoto, fazer uma oração e furtar a fiação elétrica de uma paróquia. O caso aconteceu no último sábado, 15, na Paróquia São Sebastião, no Bairro Monte Carlo.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem entrou na igreja por volta do meio-dia, fingindo que iria rezar. Aproveitando o momento em que estava sozinho, ele furtou a fiação elétrica do local. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança, que captaram o suspeito roubando os fios e fugindo em seguida.

Após investigações, o suspeito foi encontrado à noite e confessou o furto, informando que já havia vendido os fios roubados. Com o dinheiro, ele comprou drogas e pagou garotas de programa. O homem foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) Cepol, onde permanece à disposição da Justiça.