'Chefão' do CV tenta subornar policiais com R$ 100 mil e acaba preso

Com o Suspeito foi encontrada uma pistola com identificação suprimida e munições de calibre restrito - Foto: Felipe Iruata / Ag A Tarde

Um homem de 23 anos, inicialmente identificado como Rian Souza Costa, vulgo "R21", apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, acabou preso na última quinta-feira, 13. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Comarca de Caucaia, relacionado a um homicídio.

Após investigações, Rian foi localizado em uma residência na zona rural do município. No momento da abordagem, ele tentou subornar os policiais oferecendo R$ 100 mil para evitar a prisão. Além disso, resistiu à detenção e chegou a agredir os agentes. Com ele, foi encontrada uma pistola com identificação suprimida e munições de calibre restrito.

Encaminhado a uma unidade policial, Rian teve o mandado cumprido e foi autuado em flagrante pelos crimes de posse de arma de fogo com identificação suprimida, receptação de arma, corrupção ativa e resistência. Em audiência de custódia realizada na sexta-feira, 14, a Justiça manteve a prisão. O juiz responsável pelo caso destacou que o acusado é integrante do Comando Vermelho e tem histórico de atuação como "homicida de desafetos", além de responder a outras ações penais.