Jovem de 20 anos é sequestrada e assassinada após sair de igreja

Mulher é sequestrada e morta no interior do Ceará após sair de igreja - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma jovem de 20 anos foi sequestrada na saída de uma igreja evangélica, no interior do Ceará, e encontrada morta horas depois em um município vizinho. O crime ocorreu no domingo, 16, a noite. Três suspeitos foram presos pela Polícia Civil.

A vítima, Natany Alves, havia saído do culto para buscar algo no carro, e foi abordada por três homens, no centro da cidade. As câmeras de segurança registraram o momento em que ela foi rendida e levada pelos criminosos em seu próprio veículo.

Ao demorar para retornar a igreja, os amigos e familiares de Natany desconfiaram e, ao verificarem as filmagens, confirmaram o sequestro e acionaram as autoridades. A mãe da mulher chegou a fazer um apelo nas redes sociais divulgando o vídeo da abordagem pendido ajuda para localizar a filha.

Algumas horas depois, o carro de Natany foi encontrada abandonado em Quixadá, a 43 km do local do sequestro. Novas imagens mostraram os três suspeitos estacionando o veículo e fugindo a pé pelo centro da cidade.

Visto as evidências, as Polícias Militar e Civil cercaram a região e prenderam os envolvidos. Os três foram levados à Delegacia Regional de Quixadá, onde confessaram o crime e falaram onde o corpo da jovem foi deixado.

Os investigadores encontraram o corpo de Natany em Laranjeiras, no município de Banambuiú. De acordo com a polícia, a jovem foi morta a pedradas, apresentando marcas de violência pelo corpo.