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BRASIL

Fiocruz detecta cocaína em tubarões e raias no Rio de Janeiro

Contaminantes de Preocupação Emergentes foram encontrados em animais marinhos no Rio de Janeiro

Gustavo Zambianco
Por
Tubarão martelo
Tubarão martelo - Foto: NOAA Photo Library (Flickr/Animalia

Pesquisadores brasileiros e internacionais identificaram resíduos de cocaína e outras substâncias químicas de origem antrópica em tecidos de tubarões e raias capturados na costa da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Publicado no dia 18 de junho na plataforma científica ScienceDirect, o estudo liderado pelo Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental da Fiocruz revela a contaminação da fauna marinha local por Contaminantes de Preocupação Emergente (CECs).

O monitoramento ecotoxicológico avaliou amostras de fígado, cérebro e tecido muscular de espécimes capturados na região litorânea do Recreio dos Bandeirantes.

Os resíduos foram quantificados em sete indivíduos de duas espécies de topo de cadeia alimentar: a raia-borboleta (Gymnura altavela) e o tubarão-martelo (Sphyrna spp.), ambos em estágio juvenil de desenvolvimento.

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O que são os Contaminantes de Preocupação Emergente (CECs)?

Os CECs compreendem um grupo heterogêneo de substâncias químicas, de síntese industrial, farmacêutica ou de ocorrência natural, que carecem de legislação ambiental restritiva ou de monitoramento sistemático nos corpos hídricos.

Eles ganharam a classificação de "emergentes" porque seus impactos ecotoxicológicos de longo prazo começaram a ser mapeados apenas nos últimos anos, impulsionados pelo avanço de técnicas analíticas de alta sensibilidade.

Segundo parâmetros da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABHidro), a dispersão desses agentes no meio aquático ocorre por meio de redes de esgotos domésticos não tratados, efluentes hospitalares, resíduos industriais e lixiviação agrícola.

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Perfil químico e substâncias isoladas na fauna marinha

Embora as concentrações detectadas nos animais tenham sido baixas, os cientistas alertam que a mera presença desses xenobióticos é preocupante por se tratar de compostos estritamente artificiais. Em um único exemplar de raia-borboleta, os ensaios laboratoriais revelaram a coocorrência de seis substâncias distintas:

  • benzoilecgonina;
  • cocaína;
  • diclofenaco;
  • sulfametoxazol;
  • fipronil;
  • piroxicam.

A detecção simultânea da cocaína e de seu principal metabólito, a benzoilecgonina, funciona como um marcador químico de poluição por esgoto sanitário bruto, evidenciando que os animais sofrem exposição contínua e recente aos dejetos urbanos lançados ao mar sem o devido tratamento.

Corpo de pesquisadores do projeto

O artigo científico é fruto de um trabalho multi-institucional integrado pelos seguintes especialistas:

  • Rachel Ann Hauser-Davis: Bióloga do Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental da Fiocruz;
  • Enrico Mendes Saggioro: Cientista do AquaRio;
  • Marcelo Vianna: Coordenador do Laboratório de Biologia e Tecnologia Pesqueira da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
  • Rodrigo Hoff: Pesquisador do Setor Laboratorial Avançado do Ministério da Agricultura em Santa Catarina;
  • Mónica Alejandra Herrera Agudelo: Cientista vinculada à Universidade Andres Bello, em Santiago, no Chile.
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brasil Cocaína

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