Freira brasileira se torna pessoa mais velha do mundo

Após a morte da japonesa Tomiko Itooka, no dia 29 de dezembro de 2024, até então considerada a pessoa mais velha, agora, a freira brasileira Inah Canabarro Lucas, com 116 anos, toma o posto do ranking mantido pela entidade LongeviQuest. Inah, antes já era considerada a pessoa mais velha da América Latina e do Brasil. A informação é do Portal Metrópoles.

O homem mais velho do mundo também é um brasileiro, chamado João Marinho Neto, ele tem 112 anos. A freira, Inah Canabarro nasceu em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, no dia 8 de junho de 1908. De acordo com o LongeviQuest, “embora ela tenha alegado ter nascido em 27 de maio de 1908, pesquisas descobriram que ela provavelmente nasceu 11 dias depois”.

“Quando criança, ela era tão magra que muitas pessoas não achavam que ela sobreviveria à infância. Ela é bisneta do General David Canabarro . Seu pai morreu em combate em 1923”, disse o LongeviQuest .

Inah Canabarro vive atualmente em Porto Alegre na casa da Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, e diz adorar sua rotina. Ela declarou que o futebol é uma de suas paixões e que é torcedora devota do Internacional, ela explica que escolheu esse time, porque ele representa o povo: “Seja rico ou pobre, não importa. É para o povo!”.

Perguntada qual é o segredo da longevidade, a freira afirma que é graças a Deus. “Ele é o segredo da vida. Ele é o segredo de tudo”, revelou Inah Canabarro.

De acordo com o LongeviQuest, a freira iniciou a sua jornada religiosa aos 16 anos, quando estudava no internato Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Ela foi batizada aos 17 anos em Santana do Livramento, mais tarde, mudou-se para Montevidéu, no Uruguai, onde foi confirmada na Igreja Católica em 1º de outubro de 1929, aos 21 anos.

A freira também trabalhou como professora e ocupou cargos na prefeitura de Itaqui, no Rio Grande do Sul.