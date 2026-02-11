Frente fria avança e chuva se espalha pelo Brasil nesta quarta-feira

A chuva é mais intensa no interior da Bahia - Foto: Secom/PMS

A quarta-feira, 11, começa com mudança no tempo em várias regiões do país. A chegada de uma frente fria reforça a chuva no Sul, enquanto o calor e a umidade mantêm o tempo instável no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) também favorece a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo instável na Bahia, segundo a Climatempo.

Confira a previsão para as regiões:

Nordeste

A chuva é mais intensa no interior da Bahia, sul do Piauí e Maranhão. À tarde, as instabilidades ganham força em áreas do Ceará, oeste da Bahia, norte do Rio Grande do Norte e oeste de Pernambuco. No litoral da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, as pancadas podem ser moderadas a fortes. Nas demais áreas, o sol predomina e a umidade pode ficar abaixo de 30% no interior baiano.

Sul

O tempo fica mais instável ao longo do dia com o avanço da frente fria. Há previsão de pancadas moderadas a fortes no Rio Grande do Sul, com risco de temporais e rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h no oeste do estado. Em Santa Catarina e no Paraná, a chuva se espalha entre o fim da manhã e a tarde. Antes da chuva, o calor predomina. Porto Alegre pode registrar 37 °C e Curitiba, 31 °C.

Sudeste

A chuva atinge desde cedo áreas de São Paulo, Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro. À tarde, as pancadas se intensificam e há risco de temporais, principalmente no interior mineiro e no norte e nordeste paulista. No Rio e no Espírito Santo, a chuva ocorre em vários momentos do dia. As temperaturas ficam mais amenas onde chove, com máximas de 28 °C em São Paulo, 33 °C no Rio e 27 °C em Belo Horizonte.

Centro-Oeste

Pancadas já ocorrem pela manhã em Goiás e Mato Grosso. Ao longo do dia, o calor e a umidade aumentam o risco de temporais isolados, inclusive no Distrito Federal. Mato Grosso do Sul tem chuva mais intensa na metade leste. O tempo segue abafado, com máximas de 30 °C em Campo Grande e 29 °C em Cuiabá.

Norte

A previsão é de chuva frequente e volumosa no Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia e Amapá, com risco de temporais em alguns pontos. No Acre e no sul do Amazonas, os volumes podem ser elevados. O tempo segue quente e abafado em toda a região, com céu carregado e pancadas ao longo do dia.