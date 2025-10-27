Funcionário CLT: veja cinco direitos que você deve saber

O registro em carteira é obrigatório desde o primeiro dia de trabalho - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apesar da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estar em vigor há décadas, uma grande parte dos trabalhadores brasileiros ainda não conhece os direitos fundamentais que a legislação assegura. Essa falta de informação pode resultar na perda de benefícios importantes, como férias remuneradas, pagamento correto de horas extras e acesso ao FGTS.

De acordo com Giovanni Cesar, professor de Direito do Trabalho, a informação é a melhor forma de proteção no ambiente profissional.

“Os direitos estão na lei, mas muita gente acaba perdendo benefícios por falta de informação. Entender o básico ajuda a proteger o trabalhador no dia a dia”, explica o especialista.

A seguir, confira cinco direitos trabalhistas essenciais que todo empregado deve saber para evitar abusos e garantir uma relação justa com a empresa.

1. Carteira de trabalho assinada

O registro em carteira é obrigatório desde o primeiro dia de trabalho. É ele que garante o acesso ao FGTS, INSS, 13º salário e férias remuneradas.

Caso a empresa não formalize o vínculo, o trabalhador pode recorrer à Justiça do Trabalho e exigir todos os direitos retroativos.

2. Horas extras devem ser pagas com acréscimo

Se o empregado ultrapassar 8 horas diárias ou 44 horas semanais, tem direito a receber 50% a mais sobre o valor da hora normal.

Nos domingos e feriados, o adicional é ainda maior (100%), salvo se houver acordo diferente registrado em convenção coletiva.

3. Férias pagas: direito garantido por lei

Após 12 meses de trabalho, todo empregado tem direito a 30 dias de férias. Além do salário normal, deve receber um terço a mais como adicional de férias.

Esse benefício não pode ser negociado ou trocado por dinheiro (exceto a venda de até 10 dias), pois garante o descanso físico e mental do trabalhador.

4. Intervalo para refeição e descanso é obrigatório

Quem trabalha mais de 6 horas por dia tem direito a no mínimo 1 hora de intervalo para almoço e descanso.

Caso esse período não seja respeitado, a empresa está sujeita a multa e deve indenizar o funcionário pelo tempo não concedido.

5. Licença para mães e pais

A licença-maternidade é de 120 dias, podendo ser prorrogada em empresas que participam do Programa Empresa Cidadã. Já os pais têm direito a 5 dias de licença-paternidade, que também pode chegar a 20 dias nesse mesmo programa.

Essas licenças são fundamentais para garantir o vínculo familiar e os cuidados com o bebê nos primeiros dias de vida.

Fique atento e saiba como agir

Caso algum desses direitos não seja cumprido, o professor Giovanni Cesar orienta: “Procure o sindicato da categoria, denuncie ao Ministério do Trabalho ou busque orientação jurídica. A lei existe para ser cumprida, e os trabalhadores precisam se proteger.”