Funcionário da Globo morre após ser confundido com miliciano no Rio

Funcionário da Globo morreu com tiro - Foto: Reprodução | Globo

Um funcionário da Globo morreu após ser um dos cinco baleadas, na noite de sábado, 14, em um bar na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro.

Leia Mais:

>>> Gil do Vigor anuncia entrada para a política e revela cargo

>>> Homem joga garrafa na PM e pede prisão para se livrar de vício

>>> "Eu me sinto melhor", diz Nanda Costa sobre vida na Bahia com família

Além do montador nos Estúdios Globo, outros dois morreram no local. O profissional da emissora teve a sua identidade revelada: Jhonata Lima Almeida, de 30 anos, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com as informações iniciadas passadas por testemunhas, o grupo teria sido confundido com milicianos da região que deixaram o estabelecimento momentos antes do ataque.

Pessoas que estava na região disseram que, após irem embora, as vítimas chegaram e se sentaram na mesma mesa. Depois disso, criminosos passaram atirando na direção do grupo.

Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, integrante da Marinha do Brasil e Rodrigo Assis da Silva Junior, de 24 anos, conhecido como Jacaré, foram outros que morreram no local.