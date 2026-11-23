O governo federal libera no dia 10 de dezembro uma nova etapa do programa Gás do Povo, iniciativa que garante a recarga gratuita de botijões de gás de cozinha de 13 quilos para famílias de baixa renda.

A operação, coordenada pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, não envolve depósito em dinheiro, mas a emissão de um vale digital para troca direta do vasilhame vazio em revendedoras credenciadas.

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Seleção

​A seleção dos beneficiários é feita automaticamente a partir da base do Cadastro Único (CadÚnico), sem necessidade de inscrição adicional. Para ter direito ao auxílio, a renda familiar mensal não pode ultrapassar meio salário mínimo por pessoa — o equivalente a R$ 810,50 neste ano, considerando o piso nacional de R$ 1.621.

Dessa forma, o teto total varia conforme o tamanho do grupo: chega a R$ 1.621 para dois moradores, R$ 2.431,50 para três, R$ 3.242 para quatro, R$ 4.052,50 para cinco e R$ 4.863 para residências com seis integrantes.

​Além do critério financeiro, exige-se que o cadastro esteja atualizado nos últimos 24 meses e que o CPF do responsável familiar não apresente pendências ou processos de averiguação.

A prioridade atual é voltada a famílias beneficiárias do Bolsa Família compostas por ao menos duas pessoas. Ainda assim, o cumprimento das regras não assegura inclusão imediata, pois a concessão depende da disponibilidade orçamentária da União.

​Periodicidade e regras de uso

​Embora o calendário fixe o dia 10 de cada mês para as liberações, o intervalo de recebimento varia de acordo com a composição domiciliar, independentemente do dígito final do Número de Identificação Social (NIS):

​Residências com quatro ou mais pessoas: recebem uma recarga a cada dois meses, totalizando até seis vales por ano.

​Famílias de dois ou três integrantes: têm acesso ao benefício a cada três meses, com limite de quatro recargas anuais.

​Na retirada, o titular deve levar o botijão vazio a um ponto credenciado e validar a operação com o cartão do Bolsa Família (com chip e senha), o cartão de débito da Caixa ou o CPF acompanhado de código enviado por SMS.

O programa custeia exclusivamente o gás; despesas com entrega em domicílio, compra de vasilhame ou peças ficam a cargo do consumidor. Os vales não são cumulativos e perdem a validade após o prazo estipulado.

​Continuidade e consulta

​Por meio da Medida Provisória nº 1.400/2026, publicada em novembro, o governo estendeu a vigência do Gás do Povo até 19 de novembro de 2031, mantendo os critérios de renda e periodicidade.

De acordo com a pasta do Desenvolvimento Social, cerca de 15 milhões de famílias são atendidas no país — somente na rodada de novembro, foram disponibilizados 3,1 milhões de vales.

​A verificação de elegibilidade pode ser feita pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo, pelo portal oficial do programa, pelo Portal Cidadão Caixa, pelo Disque Social 121 ou pelas centrais telefônicas da Caixa (0800 726 0207 e 111). O governo alerta que não há cobrança de taxas para inscrição ou desbloqueio do benefício.