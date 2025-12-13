Menu
BRASIL
BRASIL

Governo cobra empresas aéreas por preços altos após acordo de voos

Duas empresas haviam firmado um acordo de ‘codeshare’, formalizado em 2024

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/12/2025 - 10:17 h
Gol e Azul são cobradas sobre acordo de voos
Gol e Azul são cobradas sobre acordo de voos

A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou as duas empresas aéreas Gol e Azul para prestarem esclarecimentos sobre o acordo de codeshare, trato em que duas ou mais companhias aéreas compartilham o mesmo voo e os mesmos padrões de serviço.

Entre os pontos solicitados pelo governo, está o envio de uma justificativa sobre o aumento dos preços das passagens identificado após o acordo de compartilhamento de voos.

O Ministério da Justiça e Segurança informou que as empresas notificadas ainda não apresentaram respostas, porém, seguem dentro do prazo legal previsto para que a notificação seja respondida, disse o ministério em nota à CNN.

Na notificação, a Secretaria Nacional do Consumidor solicitou que as empresas apresentem respostas sobre os seguintes pontos:

  • Todas as rotas abrangidas pelo acordo, com origem, destino, operadora e datas;
  • As datas exatas de assinatura, vigência e encerramento;
  • A cópia integral dos contratos relacionados ao codeshare;
  • A lista de reuniões, comitês ou grupos de trabalho conjuntos, com atas e documentos;
  • Esclarecimento de eventuais coordenações entre as empresas na reorganização da malha;
  • A lista de rotas descontinuadas no período de vigência do acordo, com justificativas;
  • Informações sobre rotas com redução de frequência no período de vigência do acordo, com justificativas;
  • Informações sobre rotas incluídas ou reativadas após o término de vigência do acordo, com justificativas;
  • Informações sobre rotas com ampliação de frequência após o término de vigência do acordo, com justificativas;
  • Que as empresas informem, de forma individualizada, a taxa de ocupação média das rotas envolvidas pelo acordo (a) nos seis meses anteriores ao acordo; (b) durante a vigência do acordo, e (c) após a vigência do acordo;
  • Que as empresas informem, de forma individualizada, a taxa de cancelamento de voos nas rotas envolvidas pelo acordo(a) nos seis meses anteriores ao acordo; (b) durante a vigência do acordo, e (c) após a vigência do acordo;
  • Que as empresas informem, de forma global, o número de reclamações no SAC das companhias às rotas abarcadas pelo acordo (a) nos seis meses anteriores ao acordo; (b) durante a vigência do acordo, e (c) após a vigência do acordo;
  • Que as empresas informem, de forma global, o número de reclamações no site “Reclame Aqui” relativas às rotas abarcadas pelo acordo (a) nos seis meses anteriores ao acordo; (b) durante a vigência do acordo, e (c) após a vigência do acordo;
  • Que as empresas informem, de forma global, o número de ações judiciais relativas às rotas abarcadas pelo acordo ajuizadas (a) nos seis meses anteriores ao acordo; (b) durante a vigência do acordo, e (c) após a vigência do acordo;
  • Em relação às rotas envolvidas pelo acordo, as empresas devem apresentar os preços médios por rota (a) nos seis meses anteriores ao acordo; (b) durante a vigência do acordo, e (c) após a vigência do acordo;
  • Enviar justificativa sobre os aumentos de preço eventualmente identificados.

O pedido para que o governo investigue o acordo de codeshare partiu do IPS Consumo (Instituto de Pesquisa, Estudo da Sociedade e Consumo).

Na solicitação, a entidade alega supostas infrações do Código de Defesa do Consumidor, decorrentes do acordo de codeshare firmado entre as empresas.

“Imediatamente após o início do acordo de codeshare entre AZUL e GOL, identificou-se um movimento de racionalização coordenada de malha pelas empresas, reduzindo sobreposições de voos e concentrando a operação de certas rotas em apenas uma companhia”, diz o documento do IPS Consumo enviado à secretaria.

Em setembro, ambas empresas anunciaram o fim do acordo de compartilhamento de voos, que foi formalizado pelas companhias em maio de 2024.

acordo Azul empresas aéreas gol governo

