Governo emite alerta importante para todos passageiros de voos no Brasil

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O Governo Federal emitiu um alerta nesta semana para todos os passageiros de voos comerciais domésticos no Brasil. Por meio de uma campanha, os limites e orientações das novas regras para o transporte de power banks (carregadores portatéis) nos aviões foram divulgados.

As medidas, adotadas pelas companhias aéreas, com base em diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), alteram os procedimentos de segurança e estabelecem limites para o embarque de power banks. Assim, quem planeja viajar de avião com carregadores portáteis precisa ter atenção às novas regras

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As novas regras

Pelas novas regras definidas pela Anac, cada passageiro poderá transportar até dois equipamentos com capacidade de até 100 Wh, cerca de 27 mil mAh. Os aparelhos entre 100 Wh e 160 Wh dependem de autorização prévia da companhia aérea, feita no balcão do check-in. Já aparelhos acima desse limite não podem ser transportados em voos.

Além disso, os passageiros também precisam ter atenção com a acomodação dos power banks, que devem ser transportados obrigatoriamente dentro da mochila, bolsa ou item pessoal, guardado sob o assento à frente do passageiro ou nos bolsões do assento. Ou seja, esses equipamentos não podem ser acomodados no compartimento superior, junto às malas de mão.

Além da definição quanto ao transporte, a Anac também determinou a proibição do uso de power banks, que não devem ser conectados às entradas USB das aeronaves durante o voo. Também segue proibido o envio dos carregadores na bagagem despachada.

As medidas alteram os procedimentos de segurança e estabelecem limites para o embarque de power banks - Foto: Divulgação

O que muda para os passageiros

Cada passageiro pode transportar até dois power banks de até 100 Wh (cerca de 27 mil mAh);

Equipamentos entre 100 Wh e 160 Wh precisam de autorização;

Aparelhos acima de 160 Wh não podem ser transportados;

Devem permanecer na mochila, bolsa ou item pessoal durante o voo;

Não podem ser colocados no compartimento superior da aeronave;

Continua proibido o envio na bagagem despachada;

Não devem ser conectados às entradas USB da aeronave durante o voo.

Por que os power banks são restritos?

De acordo com a Instrução Suplementar nº 175-001 (Revisão M), publicada pela ANAC em abril de 2026, os power banks são classificados como baterias de lítio. um tipo de material considerado potencialmente perigoso em determinadas condições.

Essas baterias podem apresentar risco de curto-circuito, superaquecimento e combustão espontânea, especialmente em ambientes pressurizados como o interior de aeronaves.

As medidas atuais da Anac foram adotadas seguindo recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci), que recebeu relatos de incidentes, como princípios de incêndio a bordo.

Orientações

O portal Tem Regra (https://temregra.com.br/) reúne todas as informações sobre o transporte dos equipamentos e disponibiliza uma calculadora que converte a capacidade dos carregadores de mAh para Wh, ajudando os usuários a verificarem se os aparelhos estão dentro dos limites permitidos para embarque.