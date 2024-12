Governo pede bloqueio de mais de 1.800 sites ilegais de apostas

Essa é mais uma etapa no combate ao crescimento de plataformas não autorizadas - Foto: Joédson Alves/ Agência Brasil

O Governo Federal, por meio do Ministério da Fazenda, solicitou o bloqueio de 1.812 sites ilegais de apostas que operam no Brasil, segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 19. A medida visa combater a operação de sites de jogos de azar não regulamentados no país.

A lista com os domínios a serem bloqueados foi encaminhada para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que repassou a ordem às cerca de 20 mil empresas de telecomunicações que atuam no Brasil. De acordo com o Ministério da Fazenda, nos últimos 40 dias, cerca de 5.200 sites de apostas ilegais já foram bloqueados em ações anteriores da Secretaria de Prêmios e Apostas.

O processo de bloqueio de sites irregulares começou no dia 11 de outubro, quando foi enviada à Anatel a primeira lista, contendo 2.040 domínios. Em 31 de outubro, uma segunda lista foi compartilhada com mais 1.400 sites. O governo busca, com essas ações, enfraquecer o mercado clandestino de apostas online e proteger os consumidores de fraudes e atividades ilegais.

Essa é mais uma etapa no combate ao crescimento de plataformas não autorizadas, que têm gerado preocupação devido ao impacto econômico e social no Brasil.