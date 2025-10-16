Governo publica decreto que restringe criação e circulação de pitbulls

Canis e tutores particulares não poderão criar ou reproduzir esses cães, - Foto: Pixabay/Divulgação | Imagem ilustrativa

O governo de Santa Catarina publicou, no Diário Oficial, um decreto que regulamenta a nova legislação conhecida como “Lei do Pitbull”, assinada pelo governador Jorginho Mello (PL). A medida proíbe a criação, comercialização e circulação de cães da raça pitbull e de outras 11 variações em todo o território catarinense, com o objetivo de reforçar a segurança pública e o controle da reprodução animal.

De acordo com o texto, canis e tutores particulares não poderão criar ou reproduzir esses cães, que deverão obrigatoriamente ser castrados a partir dos seis meses de idade. A circulação em espaços públicos será permitida apenas com guia curta, enforcador e focinheira, sempre acompanhados por um responsável maior de 18 anos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quais raças são afetadas pela “Lei do Pitbull” em Santa Catarina?

A regulamentação não se limita ao American Pit Bull Terrier, estendendo-se também a raças consideradas derivadas ou com ascendência genética semelhante. Entre elas estão:

American Pit Bull Terrier

Staffordshire Bull Terrier

American Bully

American Staffordshire Terrier

Red Nose

Pit Monster

Exotic Bully

American Bully Pocket / Pocket Bully

American Bully Micro / Micro Bully

American Bully Micro Exotic / Micro Exotic

Qualquer cão que tenha ascendência pitbull também estará sujeito às mesmas regras e à obrigatoriedade de castração.

Fiscalização e multas para tutores

A fiscalização das novas regras caberá às prefeituras municipais, com apoio da Polícia Militar. Em situações de ataques, abandono ou risco à população, os cães poderão ser apreendidos.

Tutores que descumprirem as determinações estão sujeitos a multas de R$ 5 mil, valor que dobra em caso de reincidência. A Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde (SEMAE) afirmou que o objetivo da medida é “garantir segurança e harmonia entre animais, tutores e a população”. A pasta também deverá conduzir campanhas educativas sobre manejo responsável e castração.

Especialistas criticam falta de diálogo e generalização

A decisão do governo estadual gerou forte reação entre criadores e defensores da raça. Para Alex Piffer, presidente do Conselho Brasileiro da Raça American Pit Bull Terrier, o decreto “generaliza o comportamento dos cães e ignora o trabalho de criadores legalizados”.

“Lamento que uma lei com tamanho impacto tenha sido feita sem consulta a especialistas ou criadores legalizados”, afirmou. “O American Pit Bull Terrier é uma raça dócil e confiável com humanos. Os casos de agressividade decorrem, na maioria das vezes, da falta de preparo e responsabilidade dos tutores.”

Governo defende que medida visa bem-estar e prevenção

Em contraponto, a diretora de Bem-Estar Animal da SEMA, Fabrícia Rosa Costa, afirmou que o decreto “não é contra os cães, mas uma forma de protegê-los do abandono e da exploração”.

“Muitos animais são reproduzidos de forma irregular e acabam abandonados ou submetidos a maus-tratos. A regulamentação busca prevenir riscos e garantir o bem-estar animal”, disse.

Debate reacende discussão sobre posse responsável

Com a nova legislação, Santa Catarina se torna um dos primeiros estados do Brasil a adotar restrições tão amplas à criação e circulação de pitbulls e suas variações. A medida reacende o debate sobre segurança, posse responsável, bem-estar animal e a criminalização indevida de determinadas raças.

Enquanto entidades de proteção animal veem a lei como um avanço na prevenção de ataques e no controle populacional, criadores e tutores afirmam que o foco deveria estar na educação e na responsabilização dos donos, e não nas raças em si.