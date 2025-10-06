Menu
HOME > BRASIL
AGORA É LEI!

Governo sanciona lei que proíbe fabricação e venda de armas de gel

Popularizadas por redes sociais, gel blasters são alvo de nova legislação

Luan Julião

Por Luan Julião

06/10/2025 - 17:41 h
Rio de Janeiro proíbe fabricação, venda e uso de gel blasters
Rio de Janeiro proíbe fabricação, venda e uso de gel blasters

O governo do Rio de Janeiro publicou, na última sexta-feira, 3, uma lei que proíbe a fabricação, venda, comercialização, transporte e distribuição de armas de gel, conhecidas como gel blasters, em todo o estado. A medida foi sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL) e publicada em edição extra do Diário Oficial.

A nova legislação altera a Lei nº 2.403/95, que já vedava brinquedos e réplicas de armas de fogo que pudessem ser confundidas com modelos reais. Com a mudança, a proibição passa a incluir especificamente as gel blasters, que disparam pequenas bolinhas de gel por sistemas automáticos ou semiautomáticos e reproduzem total ou parcialmente a aparência de armas de fogo de verdade.

A deputada Tia Ju (Republicanos), autora do projeto, explicou que a decisão foi motivada por uma série de incidentes envolvendo ferimentos provocados por esses equipamentos. Ela também ressaltou o risco de confusão com armas de fogo reais, especialmente porque alguns usuários têm customizado as gel blasters para que se pareçam com armamentos verdadeiros.

O projeto contou com a coautoria dos deputados Carlos Minc (PSB), Carlinhos BNH (PP), Claudio Caiado (PSD), Dionisio Lins (PP), Elika Takimoto (PT), Marcelo Dino (União), Renato Machado (PT) e Samuel Malafaia (PL).

A popularização das gel blasters tem relação com a disseminação de vídeos nas redes sociais, nos quais jovens simulam batalhas em espaços públicos inspiradas em jogos eletrônicos como Call of Duty e Fortnite.

Armas de Gel brasil lei Rio de Janeiro RJ violência

x