Governo vai pagar bônus extra de R$ 200; confira os requisitos
Ação busca incentivar a presença dos estudantes nas avaliações
O governo federal afirmou que vai liberar um pagamento complementar de R$ 200 em novembro para as pessoas que se enquadrarem nas regras do programa social Pé-de-Meia, voltado para estudantes do ensino médio.
Os alunos cadastrados no programa que participarem dos dois dias de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) também receberão um bônus de R$ 200.
Com essa iniciativa, o governo busca incentivar a presença dos estudantes nas avaliações, que são uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil.
Como ocorrerá o pagamento?
O pagamento do valor extra será efetuado em parcela única, liberada após a confirmação da conclusão do ensino médio por parte do estudante. O depósito será realizado na mesma conta da Caixa Econômica Federal usada para as demais parcelas do programa.
O valor poderá ser movimentado ou sacado imediatamente pelo aplicativo Caixa Tem, desde que o participante seja maior de 18 anos.
Para acompanhamento, o estudante pode consultar o status dos pagamentos (aprovado ou rejeitado), suas informações escolares e todas as regras do programa diretamente no aplicativo Jornada do Estudante, disponibilizado pelo MEC.
Quais são os requisitos?
O programa é voltado para estudantes do ensino médio das redes públicas, entre 14 e 24 anos, ou para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) com idades entre 19 e 24 anos.
Para ter acesso ao benefício, é necessário:
- Estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) até 7 de fevereiro de 2025;
- Ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 759 em 2025);
- Possuir CPF regular;
- Ter frequência mínima de 80% nas aulas mensais.
