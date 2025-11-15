Menu
PROGRAMA SOCIAL

Governo vai pagar bônus extra de R$ 200; confira os requisitos

Ação busca incentivar a presença dos estudantes nas avaliações

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/11/2025 - 12:46 h
Programa social
Programa social -

O governo federal afirmou que vai liberar um pagamento complementar de R$ 200 em novembro para as pessoas que se enquadrarem nas regras do programa social Pé-de-Meia, voltado para estudantes do ensino médio.

Os alunos cadastrados no programa que participarem dos dois dias de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) também receberão um bônus de R$ 200.

Com essa iniciativa, o governo busca incentivar a presença dos estudantes nas avaliações, que são uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil.

Como ocorrerá o pagamento?

O pagamento do valor extra será efetuado em parcela única, liberada após a confirmação da conclusão do ensino médio por parte do estudante. O depósito será realizado na mesma conta da Caixa Econômica Federal usada para as demais parcelas do programa.

O valor poderá ser movimentado ou sacado imediatamente pelo aplicativo Caixa Tem, desde que o participante seja maior de 18 anos.

Para acompanhamento, o estudante pode consultar o status dos pagamentos (aprovado ou rejeitado), suas informações escolares e todas as regras do programa diretamente no aplicativo Jornada do Estudante, disponibilizado pelo MEC.

Quais são os requisitos?

O programa é voltado para estudantes do ensino médio das redes públicas, entre 14 e 24 anos, ou para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) com idades entre 19 e 24 anos.

Para ter acesso ao benefício, é necessário:

  • Estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) até 7 de fevereiro de 2025;
  • Ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 759 em 2025);
  • Possuir CPF regular;
  • Ter frequência mínima de 80% nas aulas mensais.

