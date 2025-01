Guarda civil mata vítima por engano ao tentar impedir assalto

Agente estava de folga no momento do ocorrido - Foto: Reprodução

Um guarda civil, matou, na noite do último sábado, 11, uma vítima de tentativa de roubo por engano, no município de Diadema, em São Paulo. O agente, que estava de folga, presenciou o ocorrido e atirou contra os bandidos. No entanto, ele confundiu a vítima com um dos assaltantes e acertou o homem de 21 anos que teve a moto roubada.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado esclareceu que o guarda seguia em veículo “pela rodovia quando presenciou os criminosos tentando roubar uma moto”. Ao perceber a situação, ele teria reagido e efetuando disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima, que morreu no local.

Os suspeitos que tentaram roubar a moto, de 24 e 30 anos, também foram atingidos, mas foram socorridos e levados a hospital. Um deles segue internado, sob escolta policial, e o outro foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) após receber alta. No momento do crime, eles utilizavam uma motocicleta roubada, que foi devolvida ao dono.

Registrado no 3º Distrito Policial de Diadema, o caso é investigado e “diligências seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias”.