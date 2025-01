Polícia Civil prende suspeito de roubo de 10 mil munições

As investigações continuam para localizar outros possíveis envolvidos - Foto: Divulgação / PCRJ

Foi preso na madrugada deste domingo, 12, pela Polícia Civil, um homem suspeito de participar do roubo de uma carga com 10 mil munições, ocorrido em abril de 2024, no bairro da Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), após investigações de inteligência e monitoramento. O suspeito foi encontrado em um bar no Parque Analândia, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Ele já acumulava uma longa ficha criminal, com ao menos oito registros anteriores.

De acordo com as autoridades, o crime aconteceu quando o grupo invadiu uma transportadora e roubou munições de diferentes calibres. A carga foi levada para o Complexo do Alemão, com o objetivo de abastecer o arsenal da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que domina a região.

O inquérito identificou os envolvidos e resultou na emissão de mandados de prisão. Alguns comparsas do suspeito já haviam sido capturados durante uma operação policial em maio de 2024.

A prisão do homem foi registrada em cumprimento a um mandado por roubo de carga majorado e associação criminosa. As investigações continuam para localizar outros possíveis envolvidos.