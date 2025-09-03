Guardar ovos na porta da geladeira é um erro? Saiba onde colocá-los

Ovos de cozinha - Foto: ANDRÉ FRUTUÔSO / DIVULGAÇÃO

Guardar ovos na geladeira parece uma tarefa simples, mas pequenos cuidados podem garantir maior durabilidade e segurança. Ao contrário do que muitos acreditam, a porta da geladeira não é o local ideal para armazenar os ovos.

A temperatura na porta varia constantemente devido às aberturas e fechamentos, o que acelera o desgaste dos ovos e comprometer a qualidade.Confira o jeito certo de armazenar ovos e preserve sua frescura por mais tempo.

Por que a porta não é ideal?

A porta está sujeita a mudanças frequentes de temperatura, prejudicando a conservação. O local mais adequado é o estante central, onde a temperatura se mantém mais estável.

Como evitar que os ovos absorvam odores?

Os ovos têm cascas porosas e podem absorver aromas de alimentos com cheiro forte. É importante manter eles afastados de queijos, cebolas, alho e outros produtos intensos.

Dicas práticas para armazenar ovos

Mantenha os ovos no envase original (cartão ou plástico)

Coloque-os nos estantes centrais da geladeira

Evite mexer ou transferir os ovos sem necessidade

3 práticas essenciais para conservar ovos