BRASIL
Guardar ovos na porta da geladeira é um erro? Saiba onde colocá-los
Confira o jeito certo de armazená-los para que durem mais
Por Victoria Isabel
Guardar ovos na geladeira parece uma tarefa simples, mas pequenos cuidados podem garantir maior durabilidade e segurança. Ao contrário do que muitos acreditam, a porta da geladeira não é o local ideal para armazenar os ovos.
A temperatura na porta varia constantemente devido às aberturas e fechamentos, o que acelera o desgaste dos ovos e comprometer a qualidade.Confira o jeito certo de armazenar ovos e preserve sua frescura por mais tempo.
Leia Também:
Por que a porta não é ideal?
A porta está sujeita a mudanças frequentes de temperatura, prejudicando a conservação. O local mais adequado é o estante central, onde a temperatura se mantém mais estável.
Como evitar que os ovos absorvam odores?
Os ovos têm cascas porosas e podem absorver aromas de alimentos com cheiro forte. É importante manter eles afastados de queijos, cebolas, alho e outros produtos intensos.
Dicas práticas para armazenar ovos
- Mantenha os ovos no envase original (cartão ou plástico)
- Coloque-os nos estantes centrais da geladeira
- Evite mexer ou transferir os ovos sem necessidade
3 práticas essenciais para conservar ovos
- Não guarde ovos na porta da geladeira
- Proteja-os de alimentos com odores fortes
- Use sempre o envase original nos estantes centrais
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes