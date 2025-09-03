Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Guardar ovos na porta da geladeira é um erro? Saiba onde colocá-los

Confira o jeito certo de armazená-los para que durem mais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/09/2025 - 9:57 h | Atualizada em 03/09/2025 - 10:18
Ovos de cozinha
Ovos de cozinha -

Guardar ovos na geladeira parece uma tarefa simples, mas pequenos cuidados podem garantir maior durabilidade e segurança. Ao contrário do que muitos acreditam, a porta da geladeira não é o local ideal para armazenar os ovos.

A temperatura na porta varia constantemente devido às aberturas e fechamentos, o que acelera o desgaste dos ovos e comprometer a qualidade.Confira o jeito certo de armazenar ovos e preserve sua frescura por mais tempo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Nova rede de supermercados promete descontos e expansão rápida
Fiel até o fim: cachorro percorre 12 km para velório do tutor em MG
Adeus, Café Pilão? Marca tem novo dono e pode mudar; veja o que esperar

Por que a porta não é ideal?

A porta está sujeita a mudanças frequentes de temperatura, prejudicando a conservação. O local mais adequado é o estante central, onde a temperatura se mantém mais estável.

Como evitar que os ovos absorvam odores?

Os ovos têm cascas porosas e podem absorver aromas de alimentos com cheiro forte. É importante manter eles afastados de queijos, cebolas, alho e outros produtos intensos.

Porta da geladeira está sujeita a mudanças frequentes de temperatura
Porta da geladeira está sujeita a mudanças frequentes de temperatura | Foto: Reprodução

Dicas práticas para armazenar ovos

  • Mantenha os ovos no envase original (cartão ou plástico)
  • Coloque-os nos estantes centrais da geladeira
  • Evite mexer ou transferir os ovos sem necessidade

3 práticas essenciais para conservar ovos

  • Não guarde ovos na porta da geladeira
  • Proteja-os de alimentos com odores fortes
  • Use sempre o envase original nos estantes centrais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

armazenar ovos geladeira ovos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ovos de cozinha
Play

Homem tem pescoço atravessado por madeira e sobrevive; veja vídeo

Ovos de cozinha
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Ovos de cozinha
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Ovos de cozinha
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x