Hebe Camargo fala sobre a vida após a morte em carta psicografada

Na carta, a comunicadora afirma integrar uma “grande família espiritual” - Foto: Divulgação

Uma suposta carta psicografada atribuída à apresentadora Hebe Camargo voltou a gerar debate nas redes sociais nesta semana. A mensagem, segundo o médium Lino Zechetto, teria sido recebida em 2016, quatro anos após a morte da comunicadora, e reapareceu no Canal Espírita, no YouTube, comandado por Luiz Fernando Amaral.

De acordo com Zechetto, o texto espiritualista teria sido ditado por Hebe para tranquilizar fãs e familiares, garantindo estar bem e engajada em atividades de auxílio no plano espiritual. A apresentadora, um dos nomes mais icônicos da televisão brasileira, faleceu em 2012, aos 83 anos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Trabalhamos por amor”, diz mensagem atribuída a Hebe

Na carta, a comunicadora afirma integrar uma “grande família espiritual” dedicada a ações de amor e resgate de pessoas em sofrimento.

“Pertenço a uma grande família na qual trabalhar para Jesus é o foco principal. Fazemos o que for necessário para resgatarmos irmãos que necessitam de ajuda, tanto no plano espiritual quanto na crosta terrestre”, diz um trecho da mensagem psicografada.

O texto também traz reflexões sobre sua trajetória na televisão e a importância de levar mensagens de fé e consolo.

“Convivi grande parte da minha existência envolta às luzes dos refletores, procurando levar entretenimento às pessoas. Hoje me sinto na obrigação de esclarecer que aqui existe vida”, diz outro trecho.

Mensagem volta a viralizar nas redes

O conteúdo, descrito por seguidores como “cheio de serenidade e esperança”, reapareceu nas redes nos últimos dias e reacendeu o debate sobre psicografia e comunicação espiritual de celebridades.

Na mensagem, Hebe ainda destacaria o uso de seu carisma para confortar almas em sofrimento:

“Aproveito de meu carisma pessoal para atrair pessoas momentaneamente perdidas. Ao me verem, reconhecem, me seguram as mãos, sorriem e me permitem oferecer ajuda.”

Embora a carta tenha sido divulgada originalmente há alguns anos, a nova repercussão reforça o interesse popular por relatos espirituais de personalidades conhecidas.

Debate sobre autenticidade

Não há confirmação científica ou espiritualista de que a mensagem tenha origem na apresentadora. Tanto o médium quanto o canal reforçam que se trata de uma psicografia recebida sob inspiração espiritual, deixando ao público a liberdade de interpretar o conteúdo conforme suas crenças.