Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Hebe Camargo fala sobre a vida após a morte em carta psicografada

Suposta carta psicografada emociona fãs com detalhes sobre a jornada de Hebe

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

15/10/2025 - 19:15 h
Na carta, a comunicadora afirma integrar uma “grande família espiritual”
Na carta, a comunicadora afirma integrar uma “grande família espiritual” -

Uma suposta carta psicografada atribuída à apresentadora Hebe Camargo voltou a gerar debate nas redes sociais nesta semana. A mensagem, segundo o médium Lino Zechetto, teria sido recebida em 2016, quatro anos após a morte da comunicadora, e reapareceu no Canal Espírita, no YouTube, comandado por Luiz Fernando Amaral.

De acordo com Zechetto, o texto espiritualista teria sido ditado por Hebe para tranquilizar fãs e familiares, garantindo estar bem e engajada em atividades de auxílio no plano espiritual. A apresentadora, um dos nomes mais icônicos da televisão brasileira, faleceu em 2012, aos 83 anos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Trabalhamos por amor”, diz mensagem atribuída a Hebe

Na carta, a comunicadora afirma integrar uma “grande família espiritual” dedicada a ações de amor e resgate de pessoas em sofrimento.

“Pertenço a uma grande família na qual trabalhar para Jesus é o foco principal. Fazemos o que for necessário para resgatarmos irmãos que necessitam de ajuda, tanto no plano espiritual quanto na crosta terrestre”, diz um trecho da mensagem psicografada.

Leia Também:

Fies abre inscrições para vagas remanescentes no próximo dia 23
Aplicativos de celular terão nova restrição de idade no Brasil
Tragédia: menina de 10 anos morre atropelada por carro de luxo

O texto também traz reflexões sobre sua trajetória na televisão e a importância de levar mensagens de fé e consolo.

“Convivi grande parte da minha existência envolta às luzes dos refletores, procurando levar entretenimento às pessoas. Hoje me sinto na obrigação de esclarecer que aqui existe vida”, diz outro trecho.

Mensagem volta a viralizar nas redes

O conteúdo, descrito por seguidores como “cheio de serenidade e esperança”, reapareceu nas redes nos últimos dias e reacendeu o debate sobre psicografia e comunicação espiritual de celebridades.

Na mensagem, Hebe ainda destacaria o uso de seu carisma para confortar almas em sofrimento:

“Aproveito de meu carisma pessoal para atrair pessoas momentaneamente perdidas. Ao me verem, reconhecem, me seguram as mãos, sorriem e me permitem oferecer ajuda.”

Embora a carta tenha sido divulgada originalmente há alguns anos, a nova repercussão reforça o interesse popular por relatos espirituais de personalidades conhecidas.

Debate sobre autenticidade

Não há confirmação científica ou espiritualista de que a mensagem tenha origem na apresentadora. Tanto o médium quanto o canal reforçam que se trata de uma psicografia recebida sob inspiração espiritual, deixando ao público a liberdade de interpretar o conteúdo conforme suas crenças.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carta psicografada espiritismo Hebe Camargo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Na carta, a comunicadora afirma integrar uma “grande família espiritual”
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Na carta, a comunicadora afirma integrar uma “grande família espiritual”
Play

Vídeo: teto de maternidade desaba em cima de incubadoras

Na carta, a comunicadora afirma integrar uma “grande família espiritual”
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Na carta, a comunicadora afirma integrar uma “grande família espiritual”
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

x