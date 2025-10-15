POLÍCIA
Tragédia: menina de 10 anos morre atropelada por carro de luxo
Manuela, de 10 anos, havia saído de casa sozinha em direção à casa do avô
Uma tragédia marcou a tarde desta quarta-feira, 15, em Campinas (SP). Uma menina de 10 anos, identificada como Manuela, morreu após ser atropelada por um carro modelo Range Rover no acesso da Rodovia Heitor Penteado, nas imediações da ponte que leva ao Shopping Iguatemi. Segundo informações da Polícia Militar, a criança estava desaparecida desde a manhã do mesmo dia.
De acordo com apuração da EPTV, Manuela havia saído de casa sozinha, no bairro Ponte Preta, e seguia em direção à residência do avô, no Jardim Flamboyant, sem o conhecimento da família.
O Corpo de Bombeiros informou que o impacto da colisão fez a menina perder a consciência e sofrer uma parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de socorro, ela não resistiu e morreu no local.
As investigações iniciais apontam que a criança tentou atravessar a pista no momento em que o veículo se aproximava. Por estar próxima a uma árvore, o motorista não teria conseguido enxergá-la a tempo. Mesmo tentando desviar, o condutor não conseguiu evitar o atropelamento, e a vítima foi arremessada para o outro lado da via.
“Segundo testemunhas, ela foi atravessar na via e o carro não conseguiu frear quando viu ela atravessando. Ela estava com o calçado nas mãos, atravessando correndo. Não se sabe qual o motivo, se ela estava fugindo de alguém”, contou o policial militar Geovani Januário.
O acidente provocou a interdição de duas faixas da rodovia, gerando lentidão no trânsito. O fluxo foi normalizado por volta das 16h, após o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Emdec e Polícia Científica.
