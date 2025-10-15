Fies abre inscrições para vagas remanescentes no próximo dia 23

Inscrições vão acontecer entre os dias 23 e 30 de outubro - Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2025 estarão abertas entre os dias 23 e 30 de outubro. O edital oficial foi publicado nesta quarta-feira, 15, no Diário Oficial da União.

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio da página do Fies, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Quem pode se inscrever

Podem concorrer às vagas estudantes com renda familiar por pessoa de até três salários mínimos, que garantam o cumprimento da frequência mínima do curso. Também é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obtendo média mínima de 450 pontos nas cinco provas e sem ter zerado a redação.

O resultado da seleção será divulgado no dia 4 de novembro. A seleção será feita com base nas maiores notas do Enem, seguindo a ordem de prioridade: candidatos que nunca cursaram ensino superior nem utilizaram o Fies; quem já cursou, usou o Fies e quitou o financiamento; quem já cursou, mas nunca teve Fies; e, por último, quem já cursou, usou o Fies e ainda não quitou o financiamento.

Reserva de vagas

Além das vagas para ampla concorrência, há cotas reservadas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência.

No Fies Social, 50% das vagas são destinadas a estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo - R$ 759 em 2025 -, que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) atualizado. Esses estudantes podem financiar até 100% da mensalidade ou semestralidade do curso.

Aprovados

Os candidatos aprovados deverão comparecer à instituição de ensino entre os dias 5 e 6 de novembro para validação dos dados junto à Comissão de Supervisão. Documentos complementares poderão ser solicitados.

Após essa etapa, a aprovação final depende da validação pelo banco, que tem até 10 dias para liberar o financiamento. Somente após a liberação bancária o contrato pode ser formalizado, o que deve ocorrer em até 10 dias úteis.

Lista de espera

Os candidatos que não forem chamados inicialmente serão incluídos automaticamente na lista de espera, podendo ser convocados entre os dias 13 e 28 de novembro de 2025.