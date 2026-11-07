Helicóptero cai em fazenda de MG e deixa 5 pessoas em estado grave

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Um helicóptero caiu, na tarde deste sábado, 7, na Fazenda Teodoro, localizada na zona rural de Passos, no Sul de Minas Gerais. O acidente deixou cinco pessoas em estado grave.

Inicialmente, dois bombeiros que estavam de folga e passavam pela região, socorreram as vítimas. Todas foram resgatadas e encaminhadas para a Santa Casa de Passos, e estão estáveis e conscientes.

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Três homens e duas mulheres tiveram ferimentos nos braços e nas pernas. O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) seguem no local.

Saibas detalhes sobre o acidente

O helicóptero saiu de Belo Horizonte em direção a um casamento, cujo ocupantes do veículo foram convidados. No entanto, durante o percurso, o piloto perdeu a estabilidade ao sobrevoar um milharal.

Não há detalhes sobre as circunstâncias da queda nem identidade das vítimas.