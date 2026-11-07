Condomínio quer expulsar lutador preso por agredir vizinhas em prédio

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Após agredir duas vizinhas e invadir apartamentos na madrugada da última quinta-feira, 5, o lutador de jiu-jitsu Lucas Portela Fontana Gomes pode ser expulso do condomínio onde mora, na Avenida Maracanã, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro.

A administração avalia entrar na Justiça para pedir a retirada do homem, que reside no local há cerca de quatro anos. Não havia registros anteriores de ocorrências ou conflitos envolvendo o suspeito.

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"O entendimento majoritário é que há necessidade de assembleia para aprovar essa ação, mas, face o receio dos moradores de se exporem, devemos mover ação direto", afirmou o advogado do condomínio, André Luiz Junqueira.

A ação poderá ser dispensada caso o proprietário do imóvel tome providências para reaver o apartamento antes de uma eventual ação do condomínio.

Relembre o crime

As agressões ocorreram sem motivo aparente. De acordo com a Polícia Civil, Lucas começou uma discussão dentro do próprio apartamento, com gritos e agressões e, em seguida, invadiu unidades de vizinhos e passou a ameaçá-los.

Em um dos apartamentos, ele agrediu uma moradora de 65 anos, que precisou ser socorrida e levada a um hospital gravemente ferida. Ao ouvir os gritos, uma outra mulher tentou ajudar, mas foi atacada pelo homem no elevador, ação que foi completamente filmada por câmeras de segurança.

Nessa ação, ele desferiu cerca de 30 socos, cotoveladas e tapas, e aplicou estrangulamentos na vítima por cerca de três minutos.

Lucas está preso

Após a ação, Lucas chegou a ser preso e encaminhado para a Central de Flagrantes, mas acabou sendo liberado após procedimentos a corporação entender que se tratava de um "caso de baixo potencial ofensivo".

Após a soltura, os agentes recolheram depoimentos de vítimas e testemunhas e analisaram as imagens das câmeras de segurança do edifício. Desta forma, solicitou à Justiça a prisão temporária de Lucas, que foi autorizada.

Desta forma, ele foi preso na manhã de sexta-feira, 6, Lucas foi preso por tentativa de feminicídio, lesão corporal, violação de domicílio, resistência e ameaça.