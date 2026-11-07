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Corpos são encontrados esquartejados dentro de malas em Pirajá

O policiamento foi intensificado na região

Luiza Nascimento
Por
Rua do Paquistão
Rua do Paquistão - Foto: Reprodução/Google Maps

Os corpos de dois homens foram encontrados esquartejados dentro de duas malas no bairro Granjas Rurais, na região de Pirajá, em Salvador, na manhã deste sábado, 7. O caso ocorreu na Rua do Paquistão.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 48ª CIPM realizavam intensificação de patrulhamento quando foram acionados para averiguar a informação.

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Ao chegarem no local, eles constataram o fato.

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Como estão as investigações?

Até o momento, as vítimas não foram identificadas, bem como os autores do crime e a motivação. Rondas e buscas foram realizadas a fim de localizar suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.

O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a realização de perícia e remoção dos corpos. O policiamento foi intensificado na região.

As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.

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campinas de piraja Polícia Salvador

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