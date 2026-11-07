POLÍCIA
Corpos são encontrados esquartejados dentro de malas em Pirajá
O policiamento foi intensificado na região
Os corpos de dois homens foram encontrados esquartejados dentro de duas malas no bairro Granjas Rurais, na região de Pirajá, em Salvador, na manhã deste sábado, 7. O caso ocorreu na Rua do Paquistão.
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 48ª CIPM realizavam intensificação de patrulhamento quando foram acionados para averiguar a informação.
Ao chegarem no local, eles constataram o fato.
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Como estão as investigações?
Até o momento, as vítimas não foram identificadas, bem como os autores do crime e a motivação. Rondas e buscas foram realizadas a fim de localizar suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.
O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a realização de perícia e remoção dos corpos. O policiamento foi intensificado na região.
As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.